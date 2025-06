Dalibor Martínek: Blažek dal Babišovi vítězství ve volbách na zlatém podnose

Co Spolu zpackat mohlo, to zpackalo. Čtyři měsíce před volbami, kdy premiér Fiala vyrazil debatovat s lidmi po českých městech ve snaze zachránit reputaci ODS a volební výsledek, si partaj pro sebe připravila nečekaný bonbónek.

Jak rychle se Blažek vypakoval z ministerstva spravedlnosti naznačuje nejen míru nas*anosti Petra Fialy, ale také velikost celého průšvihu, který Blažek způsobil. Ještě v pátek před Blažkovou rezignací se dal spíš čekat scénář výmluv a polopravd. Nestalo se, Blažek se velmi rychle poroučel. To svědčí o rozsahu napáchaných škod.

Fakta jsou již známá. Blažek přijal téměř miliardu korun v bitcoinech od odsouzeného dealera drog.

Stanislav Šulc: Pavel Blažek podal demisi. ODS dala Babišovi zbytečně štědrý dárek Názory Pavel Blažek byl dlouhodobě nejkontroverznějším členem ODS ve vládě. Je trochu s podivem, že jej nakonec dostihla kauza bitcoin od drogového dealera. Ale asi svou roli sehrály blížící se volby. Takovýto zásah do vlády čtyři měsíce před volbami je pro ODS krutou ranou, ale mohla by část voličů přesvědčit, že pořád jde o hodnotovou stranu. Otázkou zůstává, jestli na to bude dostatek času. Stanislav Šulc Přečíst článek

Tato vláda čelila za víc než tři roky spoustě kritiky. Nedostupné bydlení, drahá elektřina, inflace, zvyšování daní. Mnoho lidí mělo pocit, že se chová asociálně. Scházeli se na náměstích. Na to Fiala reagoval v duchu komunikace celé vlády – povýšeně, pohrdavě. Nebo vůbec. Celkově si pětikoalice, po konci piráta Ivana Bartoše už jen čtyřkoalice, vedla v předvolebních průzkumech dlouhou dobu špatně. Babiš ji v preferencích válcoval.

Rána pro kontaktní kampaň

Co vymyslí ODS? Vítěznou kontaktní kampaň, kde Fiala lidem všechno vysvětlí. Sotva začal objíždět města, může skončit. Blažek mu do toho hodil vidle. Teď už by musel Fiala jenom pořád dokola vysvětlovat chování Dona Pabla. A ono se moc vysvětlit nedá. Nepochopitelné, jak hlavní vládní strana dokáže veřejně spáchat harakiri.

Babiš už možná tiskne billboardy s Blažkovým obličejem. V každém případě, co nejdelší dobu se teď bude rochnit v Blažkově kauze. Bude ji co nejdéle udržovat v chodu a vždy a znovu ji připomínat. O Blažkovi bude slyšet ještě koncem září, týden před volbami.

Aktualizováno Stanjura o Blažkových bitcoinech věděl od ledna Money Ministr financí Zbyněk Stanjura varoval končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy, uvedl Deník N. Stanjura přitom o věci podle webu věděl více než měsíc před převedením daru. Ministr financí později upřesnil, že v lednu dostal od Blažka jen žádost o schůzku, detaily před osobní schůzkou neznal. ČTK Přečíst článek

Co udělá Rakušan?

Šéf STAN Vít Rakušan už jistě přemýšlí, jak z kolapsu Fialových kumpánů co nejvíce vytěžit. Složit nyní vládu by asi nebylo moc moudré. Bude léto, lidi politika nebude zajímat, volby by stejně byly na podzim a tato vláda by dovládla v demisi. Rakušan musí mít vrásky na čele zejména proto, že pokud se mu volby nějak povedou, třeba přetáhne pár voličů ODS, nebude mít s kým vytvořit koalici.

Blažek s Fialou a Stanjurou jsou teď zpocení, nemůžou si přijít na jméno. Rozklad strany pár měsíců před volbami, vynikající nápad. TOP 09 je po odchodu Kalouska jen stínem strany a Lidovci zase budou bojovat o svých pět procent. Blažek dal Babišovi vítězství ve volbách na zlatém podnose.

A Stanjura se ještě stačí pochlubit, jak dobře za stát hospodaří, jak se mu vyvedl konsolidační balíček. Od lidí a firem vybral za prvním pět měsíců roku o sedm procent víc na daních (super), přesto zasekl sekeru 170 miliard korun. Ale to už teď asi nikoho nebude zajímat.