Žádný nákupní boom se zatím nekoná. Tržby obchodníků rostou pomalu

I v únoru pokračoval maloobchod v růstu, avšak pouze v tom meziročním (+1,6 procenta) ovlivněným nízkým srovnávacím základem.

Tržby v českém maloobchodě v únoru třetí měsíc v řadě meziročně stouply. Růst ale zpomalil na 1,6 procenta, zatímco v lednu podle revidovaných údajů činil 3,2 procenta. Meziměsíčně tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel klesly o 0,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V únoru meziročně rostly tržby obchodníků za nepotravinářské zboží, potraviny i pohonné hmoty. „K celkovému růstu maloobchodních tržeb přispěl nejvíce internetový a zásilkový prodej,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Češi utrácejí dost opatrně

„Do nákupu zbytného zboží se nikdo zatím nehrne,“ komentuje čerstvá data hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodal: „Je vidět, že lidé se v nakupování drží zpátky, opatrně vybírají a zřejmě čekají na zajímavější ceny. Předchozí tři roky je přinutili více vybírat, porovnávat a častěji se i podívat do kamenných i virtuálních obchodů za hranicemi.“

Nenakupovalo se méně jen ve srovnání s lednem. Menší je i obsah nákupních košíků ve srovnání s rokem 2019. A to o zhruba čtyři procenta, i když i za tento menší košík lidé zaplatily o 24 procent více než v posledním předcovidovém roce.

O žádném nákupním boomu tedy podle ekonomů ještě hovořit nelze, i když doba vysoké inflace pominula. Češi zůstávají opatrní, nakonec řada z nich ještě ani neví, jak jim letos porostou mzdy nebo jaké nedoplatky energií je ještě čekají.

Vzhledem k tomu, že minimálně v prvním pololetí může česká ekonomika spoléhat pouze na spotřebu domácností, nejsou únorová čísla rozhodně dobrou zprávou. Oživení hospodářství může být proto pomalejší a možná bude načase znovu přepsat odhady směrem dolů.

