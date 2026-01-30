Dalibor Martínek: Největší žvanilové, Babiš s Okamurou, chtějí opozici zacpat pusy
Koalice chce na aktuálním zasedání Sněmovny změnit jednací řád tak, aby se zkrátily promluvy poslanců. Je jasné, že změna míří zejména vůči opozičním poslancům, kteří logicky mluví déle.
Zrychlení zasedání Poslanecké sněmovny dává smysl a už minulá vláda chtěla řečnické příspěvky omezit. Měla k tomu důvod, čelila největším obstruentům v historii, Babišovi a Okamurovi. Právě tito dva pánové teď přicházejí se změnou, která jim má zajistit efektivnější vládnutí. Chtěli by něco, co minulé vládě sami nedopřáli.
Andrej Babiš v roce 2023 doslova žvanil před poslanci v kuse šest hodin a osm minut. Téměř tak dosáhl předchozího rekordu, který stále drží s časem sedm hodin a sedm minut nepřetržitého toku slov Tomio Okamura. Jsou to vlastně až neuvěřitelné výkony, málokdo by to dokázal.
Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.
Dalibor Martínek: Macinka je diplomatické embryo. Dělá Česku ostudu
Názory
Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.
Nyní chtějí tito notoričtí obstruenti zkrátit přednostní proslovy při debatě o programu na 30 minut pro poslance s přednostním právem, těm ostatním na pět minut. Patrně si tak chtějí pojistit své historické rekordy.
Obstrukce vždy štvaly vládu a využívala je opozice. Když byl Petr Fiala v první opozici k Babišově vládě, tvrdil, že menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, tedy obstrukce, které podle něj k demokracii patří. Tento postoj se mu tvrdě vrátil, když poté vedl vládu.
Poslanci současné vládní koalice dostaly za poslední čtyři roky disciplínu obstrukcí na novou dimenzi. Prožvanili ve Sněmovně v průměru třicet hodin měsíčně. Za první Babišovy vlády to Fialova opozice dotáhla na ubohých dvacet hodin.
Současná vláda zdědila rozhodnutí o nákupu F-35 po kabinetu Petra Fialy. Premiér Andrej Babiš nyní připouští, že projekt nelze zastavit. Chce se ale pokusit upravit jeho finanční podmínky. Jde o nejdražší armádní nákup v historii Česka.
Babiš přiznal realitu: F-35 už nezrušíme, ale chceme lepší podmínky
Politika
Současná vláda zdědila rozhodnutí o nákupu F-35 po kabinetu Petra Fialy. Premiér Andrej Babiš nyní připouští, že projekt nelze zastavit. Chce se ale pokusit upravit jeho finanční podmínky. Jde o nejdražší armádní nákup v historii Česka.
Největší žvanilové
Největšími žvanili byli v minulé Sněmovně právě Babiš a Okamura. Jejich měsíční průměr proslovů dosáhl tří a půl hodiny. Když byla předtím ODS v opozici, nejvíc mluvil Zbyněk Stanjura, „pouhou“ jednu a půl hodiny měsíčně.
A další paradox. V současnosti hýbou Babišovi žlučí zejména Piráti. Podle Karla Havlíčka se střídají u řečnického pultíku jako svatí na orloji. Tomu má být konec. Paradoxní je, že podle rok starého průzkumu agentury NMS Market Research byli největšími odpůrci sněmovních obstrukcí podporovatelé Pirátů, 93 procentům z nich vadily.
Mimochodem, loni demokratický senátor Cory Booker tepal Trumpovu administrativu 25 hodin a pět minut v kuse. Okamura i Babiš můžou blednou závistí.