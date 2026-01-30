Dalibor Martínek: Největší žvanilové, Babiš s Okamurou, chtějí opozici zacpat pusy

Nový magazín právě vychází!

Koalice chce na aktuálním zasedání Sněmovny změnit jednací řád tak, aby se zkrátily promluvy poslanců. Je jasné, že změna míří zejména vůči opozičním poslancům, kteří logicky mluví déle.

Zrychlení zasedání Poslanecké sněmovny dává smysl a už minulá vláda chtěla řečnické příspěvky omezit. Měla k tomu důvod, čelila největším obstruentům v historii, Babišovi a Okamurovi. Právě tito dva pánové teď přicházejí se změnou, která jim má zajistit efektivnější vládnutí. Chtěli by něco, co minulé vládě sami nedopřáli.

Andrej Babiš v roce 2023 doslova žvanil před poslanci v kuse šest hodin a osm minut. Téměř tak dosáhl předchozího rekordu, který stále drží s časem sedm hodin a sedm minut nepřetržitého toku slov Tomio Okamura. Jsou to vlastně až neuvěřitelné výkony, málokdo by to dokázal.

Nyní chtějí tito notoričtí obstruenti zkrátit přednostní proslovy při debatě o programu na 30 minut pro poslance s přednostním právem, těm ostatním na pět minut. Patrně si tak chtějí pojistit své historické rekordy.

Obstrukce vždy štvaly vládu a využívala je opozice. Když byl Petr Fiala v první opozici k Babišově vládě, tvrdil, že menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, tedy obstrukce, které podle něj k demokracii patří. Tento postoj se mu tvrdě vrátil, když poté vedl vládu.

Poslanci současné vládní koalice dostaly za poslední čtyři roky disciplínu obstrukcí na novou dimenzi. Prožvanili ve Sněmovně v průměru třicet hodin měsíčně. Za první Babišovy vlády to Fialova opozice dotáhla na ubohých dvacet hodin.

Největší žvanilové

Největšími žvanili byli v minulé Sněmovně právě Babiš a Okamura. Jejich měsíční průměr proslovů dosáhl tří a půl hodiny. Když byla předtím ODS v opozici, nejvíc mluvil Zbyněk Stanjura, „pouhou“ jednu a půl hodiny měsíčně.

A další paradox. V současnosti hýbou Babišovi žlučí zejména Piráti. Podle Karla Havlíčka se střídají u řečnického pultíku jako svatí na orloji. Tomu má být konec. Paradoxní je, že podle rok starého průzkumu agentury NMS Market Research byli největšími odpůrci sněmovních obstrukcí podporovatelé Pirátů, 93 procentům z nich vadily.

Mimochodem, loni demokratický senátor Cory Booker tepal Trumpovu administrativu 25 hodin a pět minut v kuse. Okamura i Babiš můžou blednou závistí.

Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.

Petr Macinka je podle některých ve skutečnosti celkem chytrým mužem. Jenom ve vysoké politice nezkušeným. A kvůli svým politickým zájmům, aby oslovil svůj elektorát, se chová jako slon v porcelánu. Potěš Pánbůh za tento elektorát, který se rozhodl ošetřovat. Nyní jednal ministr zahraničí s generálním tajemníkem NATO Ruttem.

Vysvětloval jsem mu skladbu české vlády, pozice jednotlivých koaličních partnerů a také cestu, kterou jsme urazili k tomu, abychom se domluvili na nějakém konsenzu, prozradil Macinka o schůzce s Ruttem. No, to muselo matadora mezinárodní diplomacie velmi bavit. Příběhy ze země, o které si mnoho obyvatel západních zemí dosud myslí, že je to Československo.

Rutte jako zkušený diplomat jistě Macinkově výkladu blahosklonně přikyvoval. A myslel si své. Poplácal mladého diplomata z okrajové země po zádech a dal mu cukrátko v podobě ocenění za „pokračující a cenný přínos České republiky ke společné bezpečnosti severoatlantického prostoru.“

Premiér Andrej Babiš

Skutečností je, že Česko se stalo pro diplomaty svých spojenců na Západě nečitelnou entitou. Nikdo netuší, jak to vlastně nyní je s českou podporou Ukrajiny. Zbrojní iniciativu jsme nezařízli, ale nedáme na ni ani korunu. Je to takové typicky české, ani vlevo, ani vpravo. V NATO je nyní tématem Trump. Nikdo se příliš nedívá na východ. Proto se česká zbrojní iniciativa hodí. Češi se postarají, my v centrále se můžeme věnovat důležitějším věcem. Jenže, jak to nyní bude?

Co hůř, celý tento česky „ostrý“ postoj má zaštítit provokatér, který mluví za necelých sedm procent voličů z extrémních konců voličského spektra a po nocích píše vydíračské SMS prezidentovi. Diplomacie na nejvyšší úrovni.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Nikdo v Bruselu netuší, zda se při těkavosti Andreje Babiše staneme dalším rebelem vedle Orbána a Fica. Obnoví Babiš, který se prezentuje jako protřelý vyjednavač, jenž si telefonuje s každým západním lídrem, sestavu V4? Nebo to bude V3? Protože Polsko se kvůli ruské agresi ocitlo vůči Ficovi a Orbánovi na druhém břehu. Samý otazník kolem mezinárodního směřování Česka.

Západní země toto východní hemžení sledují s odstupem. Do atmosféry nejistoty v NATO, kdy Evropa horečnatě hledá způsob komunikace s Donaldem Trumpem, a celý systém společné obrany se nebezpečně naklání, se namotá nějaký Macinka. A začne Ruttemu vykládat cosi o českých přemetech. Ví Macinka, zda jsme pro Ukrajinu nebo pro Rusko? Máme dát Grónsko Americe? Žádné pevné stanovisko jsme z úst šéfa diplomacie neslyšeli. Jen jsme četli jeho ohavné esemesky prezidentovi.

Macinka ve svém svatém boji za Turka neustále opakuje, že by Česko na summitu NATO v červnu neměl reprezentovat prezident Pavel, ale premiér Babiš. Výhodou prý mají být nadstandardní vztahy Babiše a Trumpa. No, o možnosti, že by dva egomaniaci mohli mít přátelský vztah, by šlo úspěšně pochybovat. Pavel je na rozdíl od Macinky nebo Babiše na západě respektován, je názorově konzistentní. Macinka je diplomatické embryo, které za měsíc vládnutí napáchalo na domácí půdě víc přešlapů, než leckterý politik za celý život. A takový expert má zastupovat tuto zemi na mezinárodním poli? Ne Turek, Macinka neměl být ministrem.

Spekulace kolem nového šéfa Fedu prudce otřásly cenou zlata

Cena zlata výrazně klesá. Během pátečního dopoledne ztratila více než osm procent a propadla se pod hranici pěti tisíc amerických dolarů za troyskou unci, tedy pod zhruba 102 tisíc korun. Hlavním důvodem jsou podle analytiků spekulace kolem budoucího vedení americké centrální banky, které naznačují pomalejší tempo snižování úrokových sazeb. Spolu se zlatem prudce zlevňují i další drahé kovy.

Zlato k okamžitému dodání se před 11:00 středoevropského času obchodovalo poblíž 4 958 amerických dolarů za troyskou unci, což znamená pokles zhruba o osm procent, uvedla agentura Reuters. Později ale část ztrát smazala, po 14:00 se pohybovala na 5083 dolarů za unci, a vykazovala tak pokles o 5,7 procenta. Ještě ve čtvrtek se cena vyšplhala na rekordních 5 594 amerických dolarů za unci. Navzdory dnešnímu výprodeji si však zlato za celý měsíc připisuje zisk kolem 15 procent.

Navzdory dnešnímu propadu byl leden pro zlato mimořádně příznivý a za celý měsíc by zlato mohlo i tak vykázat nejvyšší růst od roku 1999. Zájem o zlato podporují hlavně přetrvávající geopolitické i ekonomické nejistoty, které zvyšují poptávku po bezpečných aktivech, mezi něž patří i zlato.

Investoři dopoledne reagovali na zprávy, že Trump zřejmě už dnes oznámí nástupce nynějšího šéfa Fedu Jeroma Powella. Stále častěji se zmiňovalo jméno Kevina Warshe, což se nakonec potvrdilo.

falešné rolexky

Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že trh s drahými kovy je citlivý na očekávání úrokových sazeb a reálných výnosů, a spekulace o novém šéfovi Fedu tak posloužily jako záminka k prudké korekci. „Klíčové ale je, že samotné ceny byly extrémně nafouknuté. Trh se zlatem - a zejména se stříbrem - se dostal do fáze, kdy už nebylo potřeba silného fundamentálního impulsu. Stačila drobná změna očekávání, aby se spustila lavina,“ uvedl Lajsek.

Nákupy táhl strach

V posledních týdnech se do drahých kovů nahrnulo obrovské množství spekulativního kapitálu. Nákupy často táhl strach, že „kdo nenakoupí teď, už nikdy nenakoupí“, dodal Lajsek. Právě takové prostředí bývá nejzranitelnější.

K poklesu ceny přispělo také posílení amerického dolaru, který se zotavil z víceletých minim. Silnější dolar zvyšuje cenu zlata pro zahraniční kupce, jejich zájem o zlato tím klesá.

Prudce se snižují i ceny dalších drahých kovů. Cena stříbra klesla o více než 17 procent na 95,80 dolarů za unci, ve čtvrtek se přitom dostala na rekordních 121,64 dolarů za unci. Od začátku ledna si stříbro připisuje kolem 42 procent a směřuje k rekordnímu měsíčnímu růstu. Cena platiny ztrácí 16 procenta, cena palladia se propadla o více než 13 procent.

