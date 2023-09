Německo je opět „nemocným mužem Evropy”, říká špičkový ekonom a emeritní šéf institutu Ifo

Přezdívku „nemocný muž Evropy“ si Německo vysloužilo na konci 90. let, kdy se složitě vypořádávalo s náklady na znovusjednocení. V posledních týdnech se čím dál častěji objevuje znovu, protože výroba v největší ekonomice Evropy nadále stagnuje a země se potýká s vysokými cenami energií. „Nejde o krátkodobý jev,” prohlásil na Ambrosetti Forum v Itálii Hans-Werner Sinn, emeritní šéf německého prestižního ekonomického institutu Ifo.

Podle Hanse-Wernera Sinna, emeritního prezidenta ekonomického institutu Ifo, kterému šéfoval v letech 1999 až 2016, je Německo opět „nemocným mužem Evropy“. Výzvy, které to představuje, zejména pokud jde o energetickou strategii země, by tak mohly nahrát stále populárnějším extrémně pravicovým stranám, míní.

Přezdívka „nemocný muž Evropy“ byla původně používána k popisu německé ekonomiky v roce 1998, když se potýkala s náklady po znovusjednocení bývalého západního a východního Německa v roce 1990.

Srdcem nemocné ekonomiky je autoprůmysl

„Nejde o krátkodobý jev,” řekl Sinn v rozhovoru pro CNBC na Ambrosetti Forum v Itálii. „Souvisí to s automobilovým průmyslem, který je srdcem německého průmyslu a na něm závisí mnoho věcí,“ řekl.

Automobily byly loni hlavním exportním produktem Německa a daje podle spolkového statistického úřadu tvořily 15,6 procenta hodnoty německého zboží prodaného v zahraničí.

Snaha o udržitelnost je problém

Velkou roli hrají i pochybnosti investorů o proveditelnosti německých cílů udržitelnosti. Jedním z cílů v současné době v hledáčku německé vlády je změnit zemi na uhlíkově neutrální do roku 2045. Tyto plány se dostaly do centra pozornosti po začátku ruské invaze na Ukrajině, kdy se Evropa snažila odpoutat od ruských dodávek plynu, jehož ceny vyletěly nahoru.

Někteří kritici popsali německé ambice odklonit se od ruského plynu jako „velmi optimistické “, právě s ohledem na klimatické cíle země.

Ve svém projevu na Ambrosetti Forum Sinn řekl, že spoléhání se na obnovitelné technologie, jako je vítr a slunce, by způsobilo další „problém volatility“, což by mohlo pro podniky znamenat problémy. „Je velmi obtížné mít a udržovat dvojitou strukturu. Na jedné straně nestálou zelenou energii a na druhé straně konvenční energii k vyplnění mezer v dodávkách (zelené energie),“ řekl. „Jsou to dvojnásobné a vysoké náklady, což není dobré pro průmysl. Je to těžký směr,” dodal.

Německo by mohlo podle srpnové analytické zprávy německé banky Berenberg ztratit dvě až tři procenta své současné průmyslové kapacity, protože společnosti přesouvají provoz do zemí, kde jsou plyn a elektřina levnější, jako jsou USA nebo Saúdská Arábie.

Lidé začínají pociťovat dopady „zeleného biče"

Objevují se však rostoucí známky rozčarování veřejnosti z posunu k udržitelnější Evropě, přičemž roli začíná hrát takzvaná rána „zeleným bičem“, kdy lidé již pociťují dopady přechodu k udržitelnosti na vlastních nákladech.

To by mělo podle Sinna politické důsledky. „Je tu jasný odpor. Populace se nyní přesouvá politicky doprava,” řekl Sinn s odkazem na popularitu extrémně pravicově orientované strany Alternativa pro Německo. „Směr politiky byl z ideologických důvodů zcela přetažen. V současné politice trochu chybí pragmatismu,” míní.

Německé federální ministerstvo pro hospodářské záležitosti a opatření v oblasti klimatu na žádost CNBC o komentář nereagovalo.