Umělá inteligence ohrožuje ztrátou zaměstnání mnohem více ženy, připouští mezinárodní organizace práce

Vzbuzuje nadšení i obavy. Řeč je o generativní umělé inteligenci, která se podepíše pod změnu pracovního trhu. Lidi by měla osvobodit od rutinních, administrativních činností typických zejména pro kancelářské práce. To by se mohlo odrazit na zaměstnanosti žen - s ohledem na jejich nadměrné zastoupení právě v tomto odvětví, zejména v bohatších zemích.

Generativní umělá inteligence (AI) pravděpodobně práci většiny lidí zcela nepřevezme. Zautomatizuje však část jejich povinností a uvolní je pro jiné úkoly, uvedla v dnešní zprávě Mezinárodní organizace práce (ILO).

Rozmach zájmu o generativní umělou inteligenci a její aplikace v podobě chatbotů vyvolal obavy ze zániku pracovních míst, jež připomínají reakce veřejnosti po zavedení montážní linky na počátku 20. století nebo velkých výkonných počítačů v 50. letech minulého století.

„Většina pracovních míst a odvětví je vystavena automatizaci jen částečně, a je tedy pravděpodobnější, že je umělá inteligence spíše doplní, než nahradí,“ došla k závěru organizace ILO. „Nejdůležitější dopad této technologie bude pravděpodobně spočívat v rozšíření pracovních činností,“ udává dále.

V oblasti kancelářské činnosti, kterou technologie ohrožuje nejvíce a jde o obor, v němž je větší zastoupení žen, je potenciální automatizaci vystavena přibližně čtvrtina úkolů, uvádí studie. Většina ostatních profesí, jako jsou manažeři a prodejci, je však podle ní ohrožena jen omezeně.

Dopad generativní umělé inteligence na dotčené pracovníky může být ale „brutální“, varuje ILO. Na tvůrce politik apeluje, aby se studií nenechali ukonejšit a aby se soustředili na vytváření strategií pro zvládnutí nadcházejících technologických změn. Ženy jsou více ohroženy nástupem umělé inteligence

