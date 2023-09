Newstream vydává první číslo magazínu Newstream CLUB, přinese články z Harvard Business Review 

Newstream CLUB je nový tištěný byznysově-lifestylový magazín.

Zpravodajský server zaměřený na byznys newstream.cz vydává tento týden první číslo nového tištěného magazínu Newstream Club.

Jde o podzimní edici exkluzivního časopisu, který bude vycházet čtyřikrát ročně.

„Magazín Newstream CLUB, zaměřením byznysově-lifestylový časopis, považujeme za výkladní skříň našeho vydavatelství. Je to printový výraz všech obsahů, které na newstream.cz připravujeme. Doplnil zpravodajství, videa, eventy, podcasty i cluby,” vysvětluje CEO newstream.cz Tereza Zavadilová. V magazínu se navíc objeví články z prestižního Harvard Business Review, které redakce na základě licence jako jediná přináší českému publiku.

„Název CLUB jsme zvolili proto, že je s námi spjatý. Máme úspěšný obsahový a eventový projekt s názvem Realitní Club, dále pořádáme akce pod hlavičkou Business Clubu českých a slovenských žen,“ dodává Zavadilová.

Titulek magazínu zní Work je Life. „Za hlavní téma prvního vydání magazínu Newstream CLUB jsme zvolili radikální změnu, která se odehrává na poli práce. Ostatně i tento magazín je výrazem této změny,“ vysvětluje šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. „Ještě před několika lety by takový magazín zaměstnal velkou redakci na několik týdnů. Díky současným technologiím jej dokáže připravit mnohem menší tým. Pokud je dost efektivní a 100procentně oddaný pro věc. Jak v dnešním době uspět a zvládnout všechny zátěže spojené s úspěchem, se snažíme v našem magazínu popsat,“ dodává Šulc.

Michaela Bakala, Jan Bubeník či Vlčkovi

Aktuální číslo magazínu Newstream CLUB představuje na titulní straně manažerku a podnikatelku Michaelu Bakala, která prozrazuje, že zvažuje novou kariéru. Vydala se studovat psychologii do Kalifornie. „Myslím, že jsem poznala spoustu lidí, kteří jsou pod obrovským tlakem odpovědnosti, ať už v politice, nebo v byznyse. Já v sobě spojuji zkušenost ze všech těchto oblastí a třeba i s problémy vysoce postavených manažerů bych uměla pomoci,“ říká Michaela Bakala.

Obálka prvního čísla magazínu Newstream CLUB Newstream

Headhunter Jan Bubeník v prvním čísle mluví o tom, jak se v poslední době změnily nároky na šéfy. „Dnešní šéf je kapitán na rozbouřeném moři,“ říká.

Miliardáři a investoři Libor Winkler, Ondřej Fryc, Andrea Ferancová Bartoňová či Radim Jančura sdílejí své tipy, jak nakládat s penězi a investicemi.

V magazínu je sekce věnovaná filantropii – představují se top české nadace včetně Cibulky manželů Vlčkových a nadace rodiny Kellnerových.

Autory magazínu jsou kmenoví redaktoři newstream.cz a pravidelní přispěvatelé.

Podívejte se, co nabízí první číslo magazínu Newstream CLUB

Další číslo v prosinci

Další číslo magazínu Newstream Club vyjde v prosinci 2023. K dostání je v síti trafik Lagardère, online a předplatné přes SEND.

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů. Pořádá odborné a společenské eventy. Vydává tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast.

