Kolínská Toyota stále nevyrábí. Výrobu omezí i Škoda Auto

Neplánovaná odstávka v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic potrvá i příští týden, minimálně do pátku 15. září. Potíže potkaly i největší českou automobilku Škoda Auto, která přechodně omezí výrobu ve svých továrnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách na Rychnovsku.

Auta se v Kolíně přestala vyrábět 22. srpna. Důvodem jsou chybějící plastové díly, které dodává společnost Novares CZ Zebrak. Její výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna požár. Podle automobilky se zatím nepodařilo obnovit výrobu u dodavatele, jasný není ani termín výroby aut v Kolíně.

„Prodlužujeme odstávku v důsledku požáru o další týden, zatím se nepodařilo plně obnovit výrobu na všech zařízeních, která u dodavatele utrpěla,“ řekl Paroubek. Zaměstnanci při odstávce vykonávají nevýrobní činnosti. Zaměstnanci, kteří zůstávají kvůli zastavení výroby doma, dostanou podle kolektivní smlouvy 80 procent z průměrného platu.

Letos automobilka výrobu v Kolíně neplánovaně zastavila podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25 tisíc aut.

Kolínská automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni zvýšila po dvou slabších letech výrobu zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202 tisíc vozů. Automobilka zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu.

Průmyslovou halu Novaresu v Žebráku na Berounsku zachvátil rozsáhlý požár v polovině srpna. Hasiči ho likvidovali 50 hodin. Podle policie způsobil škodu 1,8 miliardy korun, příčiny vyšetřovatelé zjišťují.

Společnost Novares CZ Zebrak nyní pracuje na obnovení výroby, včetně výroby pro Toyotu. Už dříve uvedla, že část by mohla dočasně přesunout do závodu do Srbska, kde ale scházejí zaměstnanci. Jana Zetková z firmy řekla, že minulý týden odjelo do Srbska několik prvních zaměstnanců, kteří jsou specialisty pro projekt Toyoty, chystají se i další. „Bohužel Srbsko je daleko a žádný jiný závod, který by to dokázal, nemáme,“ uvedla Zetková.

Výrobí omezí i Škoda Auto

Automobilka Škoda Auto přechodně omezí výrobu ve svých továrnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách na Rychnovsku. Zdůvodnila to dopadem záplav ve Slovinsku na svého významného dodavatele, uvedl server E15.cz, podle kterého by omezení mohlo trvat dva týdny a redukce výroby se nedotkne plně elektrického modelu Enyaq.

„Vážení dodavatelé, jak jste již byli informováni, tak se potýkáme s rizikem zabezpečení výroby vlivem přírodní katastrofy ve Slovinsku, kterou byl postižen i jeden z našich klíčových subdodavatelů. Z tohoto důvodu jsme nuceni redukovat výrobu i ve výrobních závodech Škoda Auto v Mladé Boleslavi a v Kvasinách,“ cituje E15 z dopisu rozeslaného dnes. Z dopisu podle deníku vyplývá, že montážní linky v Kvasinách budou bez výroby po celý příští týden.

Škoda Auto podle E15 odkázala na své dřívější vyjádření, v němž mimo jiné uvedla, že částečné omezení výroby v Mladé Boleslavi a Kvasinách v současné době nelze vyloučit. „Naše týmy usilovně pracují na tom, aby případné dopady snížily na minimum a našim zákazníkům bylo dodáno co nejvíce vozů. O veškerých krocích budeme jednat se sociálním partnerem Odbory KOVO,“ uvedla automobilka.

Ze stejných důvodů už dříve automobilka Volkswagen, která spadá pod stejnojmenný koncern stejně jako Škoda Auto, omezila výrobu v továrně na užitkové automobily v Hannoveru a ve svém závodě ve Wolfsburgu. Na několik týdnů přeruší výrobu také portugalská továrna Volkswagenu, a to od 11. září do 12. listopadu, píše E15. Jak dlouho omezení v koncernových továrnách potrvají, zatím není jasné.