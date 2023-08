Politický diář Jany Havligerové: Ministři lžou, až se jim od huby práší

Ministra spravedlnosti Pavla Blažka jak známo, ve středu zaskočila „nevídaná bouřka“, a tak strávil pět hodin s Martinem Nejedlým, poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Bylo to v oblíbené restauraci pana poradce, pozval tam pár svých přátel. Začaly ovšem padat kroupy a tak ministr, který bydlí poblíž, do hospody náhodou nakoukl. „Přišel tam, a říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu“ přiblížil středeční situaci Nejedlý. Ještě se divíte, že si Blažek k jeho stolu přisedl?

Reklama

Vládní partneři ODS jsou značně rozčileni, posezení Blažka s Nejedlým chtějí řešit na koaliční úrovni. A šéfka TOP09 Markéta Pekarová Adamová o setkání, které považuje za krajně nevhodné, hodlá mluvit osobně s ministrem. Možná mu chce poděkovat, protože jeho kauza rychle trumfla lhaní ministra zdravotnictví Válka v aféře bývalého ředitele IKEM Stiborka.

Ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že Česko usiluje o to, aby Ukrajina měla v zemi plnohodnotného velvyslance. Doufá přitom, že to bude během týdnů až měsíců. A k čemu by to Kyjevu bylo? Má přece v Praze Fialu, Černochovou, Lipavského…

Politický diář Jany Havligerové: U ministra Válka dobrý Názory Bohorovnost šéfa zdravotnictví Válka je nekonečná. Všechno co má rezort v gesci, se podle něj zlepšuje. Lékařů na počet obyvatel máme dost, i když „samozřejmě potřeba jejich nějakého počtu tady je“, nedostatek nelékařského personálu, zvláště sester existuje, ale problém to bude hlavně kolem roku 2030, a bude se to urychleně řešit. Nedostatky v primární péči vyřeší podle Válka pojišťovny, návrh zákona v tomto duchu předloží sněmovně příští rok. A nedostatek určitých léků? „Jsou léky, které úplně zmizely a už nikdy nebudou a my si budeme muset zvykat, že je výrobce přestal vyrábět.“ A je to. Jana Havligerová Přečíst článek