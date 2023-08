Dalibor Martínek: Češi naletěli zprávám o růstu cen a utekli z Rujány do Polska. Udělali chybu

Nikdy nebylo v přímořských městečkách na Rujáně méně Čechů než letos. Čechy vyplašily zprávy o dramatickém růstu cen. Ještě před rokem jste měli jistotu, že v každé hospůdce na promenádě potkáte české turisty. Letos je po nich amen. Když přičtete růst cen v Chorvatsku, stalo se novým prázdninovým hitem Polsko. Fotografie tamních přeplněných pláží sdílel každý český zpravodajský web.

Realita v Německu je však trochu jiná. Češi předčasně sklapli podpatky. Růst cen není vůbec tak dramatický, jak bylo v Česku líčeno. A v příštích dvou týdnech má být přitom podle meteorologů na Rujáně extrémně dobré počasí. Poslední šance pro české turisty.

V místních poměrech znamená dobré počasí něco málo přes dvacet stupňů, místy slunce, voda kolem osmnácti. Na koupání to není. Což neplatí pro Němce, kterým ani patnáct stupňů Celsia a mírný déšť nebrání vrhnout se vlnám vstříc. Jsou prostě otužilí.

Rujána. Ráj na zemi. Podívejte se:

Hlavní kouzlo severního německého ostrova však spočívá, jak znalí vědí, v něčem jiné. Při těchto teplotách je bílý písek na nekonečných a téměř liduprázdných plážích příjemně teplý. Jednou za čas vám ukrajinští mladíci přivezou se svým vozíkem studené pivo, malou lahvičku místního šumivého vína Rotkäppchen nebo zmrzlinu. Ráj na zemi. Jedinou šmouhou na kráse může být, že se na severních plážích kolem městečka Glowe již několik let hromadí vyplavené, hnijící řasy. Někdo v tom vidí dopad klimatické změny.

Realita je jinde. Média přeháněla

Češi prchli do Polska, ceny se přitom v Německu meziročně moc neměnily. Média trošku realitu přibrousila. Jak je to doopravdy? Klasickým přímořským jídlem je Fischbrötchen. Houska naplněná různými druhy matjesů, červenými či bílými, nebo smaženou rybou. Majonéza a cibule. Za 3,50 nebo 4 eura, stejná cena jako loni či před dvěma lety. Pro Němce je to plnohodnotný oběd či večeře.

Pizzu si můžete na promenádě každého přístavního městečka dát za deset nebo dvanáct euro, cena srovnatelná s Českem. Půl litru piva stojí v hospodě kolem pěti euro, stejně jako loni. V jednom z mnoha diskontů, Aldi, Edeka, Netto nebo Lidl, pořídíte půllitr od 0,79 euro do 1,3. Opět nic nedosažitelného.

Kdo by si chtěl připravovat snídani sám v apartmánu, nakoupí v těchto obchodech levněji než v Česku pečivo, šunky i sýry. A to v mnohem větším výběru. Zatímco v Česku prodává Albert nebo Lidl dva druhy Kinder čokolád, na konci světa, v severním Německu, najdete minimálně deset druhů této dobroty.

Žádné kavky k oškubání

Kdo jede k Baltu, musí počítat s tím, že počasí se mění i desetkrát denně. Slunce pere, potom z ničeho nic pět minut prší. A potom zase slunce. Tak to tam chodí. Trošku bláznivé počasí je vykoupeno kvalitou služeb. Všichni vždy slušní, tolerantní, nemáte na rozdíl od jižních destinací pocit, že jste kavky, které slouží k oškubání.

A rozhodně nemusíte mít obavy kolem hygieny. Tak čisté záchody nenajdete v žádné české hospodě. Ano, stojí to 0,7 až 1 euro. Obecně, v Německu všechno stojí peníze. Ale to je stejné jako u každého moře. V Německu si však nemusíte za pět euro kupovat lehátko u pláže jako v Řecku nebo v Chorvatsku. Žádná lehátku tu nejsou. Buď si dáte zadarmo deku na písek, můžete přidat typickou plátěnou ohrádku proti větru nebo stan, nebo si za dvanáct euro na den pořídit přímořskou krytou sedačku. Takovou tu z pohlednic.

Airbnb za 20 tisíc na týden

Jediné, co meziročně zdražilo, je ubytování. Kdo si nepospíšil, pod dvacet tisíc korun za týden v apartmánu či vlastním domě se nedostane. I tady jsou však jisté možnosti. Přes Airbnb se i nyní dá nalézt pár variant pod dvacet tisíc. V ceně od dvaceti do třiceti tisíc je výběr větší. Vždy jde o plně vybavené, čisté ubytování. A když náhodou rozbijete talíř, nikdo nechce kompenzaci.

Potom jsou tu ještě kempy pro stanaře, například u věhlasné Prory nebo v nejsevernějším cípu ostrova, tajemného větrného Dranske. Prora, erb Rujány. Stovky metrů dlouhá megalomanská betonová ubytovna bývalých nových Němců. Poslední léta prochází rozsáhlou rekonstrukcí a pro turisty není vůbec přívětivá. Na rozdíl od nedalekého, kdysi lázeňského, nyní již jen turistického Binzu.

Německo má ještě několik specifik, která mohou být českým turistům příjemná. Například jistý klid a tolerance. Nikdo nikde nekřičí, lidé respektují veškeré odlišnosti. Můžete třeba celý den stát na pláži na hlavě a nikdo se nad tím nepozastaví. Na silnicích vás nikdo zběsile nepředjíždí, netroubí, neklepe si na hlavu. Rychlost osmdesát nebo sto kilometrů v hodině všem připadá přiměřená.

Pro fanoušky nových technologií je možná smutnou zprávou, že mnoho místních podniků nebere platební karty, vyžadují hotovost. A benzín a nafta jsou v Německu o něco dražší než v Česku, na úrovni dvou euro za litr, tedy kolem padesáti korun.

