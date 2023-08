Stanislav Šulc: Kauza Blažek v hospodě. Zjistili jsme, že jsou v Česku všichni kamarádi

Sedět s někým v restauračním zařízení nemusí nic znamenat. Ale nejspíš také může. Zvláště, když jde o dvě exponované osoby, o nichž si přinejmenším téměř každý myslí, že jsou to gauneři. Dokázat, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek a temný lobbista Martin Nejedlý něco pekli, ale nepůjde. A tím je celá dnešní kauza odsouzena ke konci během pouhých hodin.

Prší, prší, jen se leje… A když prší, zvláště když dojde k obří průtrži mračen jako tuto středu, je jasné, že se člověk snaží schovat. A kam se většina Čechů běží schovat, když v létě prší? Ne, není to kostel, ale je to hospoda.

Takový, téměř pohádkový, začátek má nejnovější kauza ministra spravedlnosti Pavla Blažka, kterého déšť překvapil natolik nepřipraveného, že si musel zaběhnout do nejbližšího restauračního zařízení, kde, co čert nechtěl, seděl toho času zrovna Martin Nejedlý. Ano, ten Martin Nejedlý, který takříkajíc „uměl Zemana“.

A co čert ještě víc nechtěl, v restauraci zrovna nebylo žádné volné místo, tak musel ministr Blažek sedět u stolu Nejedlého a jeho přátel. A protože pršelo opravdu dlouho, tak tam ministr musel tvrdnout nějakých pět hodin. Inu, stane se, protože je pravda, že když se v Praze rozprší, taxíky přestávají jezdit, a Uber si účtuje mnohonásobnou sazbu.

Omluva předem

Ale nešť. Připusťme na chvíli, že tento sled nešťastných příhod se skutečně odehrál tímto způsobem. Ostatně ministr Blažek se k tomu sám přiznal ještě dřív, než mu to stihli investigativci omlátit o hlavu (nejspíš ale až poté, co zjistil, že existují důkazy o celé akci). Zcela jistě se pět hodin všichni u stolu bavili o počasí, ostatně právě to je svedlo k jednomu stolu.

O čem jiném by se také ti dva mohli bavit, že? Rozhodně je nikdo nebude podezřívat z toho, že by se bavili o otevřených kauzách spojených s bývalými pány Pražského hradu. To zcela jistě nehrozí. Zvláště ne v době, kdy opět doutná kauza Balák, který je v nemocnici, takže se nemůže vystěhovat z Lán, protože stěhováci by mu asi něco rozbili.

Nezaprší

Ale dost už humorů. Z této kauzy nakonec skutečně nezaprší, ať to teď pro její aktéry vypadá sebehůř. Dokázat, že během tohoto setkání porušili zákon, bude nejspíš nemožné. A přeci jen už nežijeme v době, kdy by politici odstupovali za cokoli. Nejspíš ani za pravomocné odsouzení.

A nakonec tak jediné zjištění z celé události bude jen to, že se v Česku prostě každý s každým zná. A když prší, tak se všichni sejdeme v hospodě. Jenom většinu z nás u toho nikdo nebude natáčet, ani kdybychom zpívali protistátní písně a haněli obraz císaře pána. Pardon, prezidenta.