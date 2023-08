Německé přístavy jsou plné LNG tankerů. Rusové nedodají Evropě ani kubík plynu

Z pláží severního pobřeží Německa vypadají tyto lodě jako nepatrné bárky vzdálené na obzoru. Můžete se koupat, chytat do kyblíku medúzy, popíjet na pláži pivo. Na horizontu letní dovolené se však odvíjí něco důležitého. Víc, než je na první pohled zřejmé.

Reklama

Pět, šest kilometrů od pláží plných letních turistů kotví v srpnových dnech hned několik mořských monster. Před dvěma roky jste něco podobného nemohli vidět, obzor byl prázdný. Situace se změnila, na dohled pláží se vznášejí obří lodě. Čekají, až je v přístavu Mukran, kde je klíčový německý terminál na zpracování tekutého plynu, odbaví.

V prvním srpnovém týdnu se na plážovém obzoru objevila loď Qogir. Obří LNG tanker dlouhý téměř tři sta metrů, uvedený podle údajů MarineTraffic do provozu v roce 2020 a plavící se pod maltskou vlajkou. Jeho kapacita je 174 tisíc metrů krychlovým zkapalněného plynu. Kilometr vedle Qogiru stále kotví Coral Fraseri, 137 metrů dlouhý „minitanker“ na LNG, plující pod liberijskou vlajkou, kapacita 10 tisíc kubických metrů zkapalněného plynu.

O dva kilometry dál se vznášel na vlnách španělský tanker na LNG Seapeak Hispania, téměř třistametrový drobeček s kapacitou 138 tisíc metrů zkapalněného plynu. Zatímco letní turisté popíjejí na plážích pivo, pár kilometrů od nich je čilý ruch, který možná zajistí, že Česko nebude v nadcházející zimě závislé na ruském plynu.

Evropa má problém. Německo, motor Evropy, ztrácí výkon a paktuje se s Čínou Money Německo stále dramatičtěji zaostává za USA, varuje největší německá banka. Tím se i stupňuje jeho technologická závislost na Číně. A Německo je pro Česko největším obchodním partnerem, takže jeho podoba vztahů s Čínou bude do budoucna stále více ovlivňovat i výkon české ekonomiky a zaměstnanost v ČR, míní ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Češi s plynem spoléhají na Němce

Německo, a jeho prostřednictvím i Česko, se snaží definitivně odpoutat od ruského plynu. Lze to vidět právě na horizontu moře. Německý přístav Mukran na Rujáně je jeden z nejdůležitějších v zásobování zkapalněným plynem nejen Německa, ale také části východní Evropy, včetně Česka. Leží pár kilometrů severně od věhlasného německého letoviska Prora. Němci kapacitu terminálu nyní zvětšují, chtějí ho podmořskou přípojkou spojit s nedalekým, padesát kilometrů vzdáleným Lubminem. Dalším důležitým terminálem, ležícím nedaleko významné chemické aglomerace v Greifswaldu.

O významu celého plynového uzlu pro Česko svědčí fakt, že práce na propojení obou míst tento týden navštívil český ambasador v Německu Tomáš Kafka. „To, jak projekt společnosti Deutsche ReGas v Mukranu pokračuje, na mě udělalo dojem. Doufám, že by to mohlo vyřešit dodávky plynu do střední Evropy včetně Česka,“ řekl diplomaticky po návštěvě přístavu Kafka.

Dalibor Martínek: Češi naletěli zprávám o růstu cen a utekli z Rujány do Polska. Udělali chybu Názory Nikdy nebylo v přímořských městečkách na Rujáně méně Čechů než letos. Čechy vyplašily zprávy o dramatickém růstu cen. Ještě před rokem jste měli jistotu, že v každé hospůdce na promenádě potkáte české turisty. Letos je po nich amen. Když přičtete růst cen v Chorvatsku, stalo se novým prázdninovým hitem Polsko. Fotografie tamních přeplněných pláží sdílel každý český zpravodajský web. Dalibor Martínek Přečíst článek

Česko i Německo se pomocí zkapalněného plynu snaží zbavit závislosti na plynu z Ruska. Německo je pro české snahy klíčové, přestože se česká administrativa snaží hledat možnosti v Holandsku či Belgii. Nicméně, veškeré plynovody vedou do Česka přes Německo. Plynovodem Nord Stream, který ústí právě v německém Greifswaldu, nyní neproudí z Ruska ani metr kubický plynu. Vše nahrazují právě ony tankery, které mohou pozorovat turisté na německých plážích a jež připlouvají ze všech koutů světa.

Ani kubík ruského plynu

Podle německé plynové asociace (Zukunft Gas) pochází téměř polovina zkapalněného plynu ze Spojených států, desetina z Kataru a asi patnáct procent z některých afrických států, například z Nigérie, Alžírska, Angoly, Egypta nebo Mosambiku. Dvě procenta plynu byla v roce 2022 z Norska.

Česko vsadilo v otázce plynu kromě Německa také na terminály v Nizozemsku. Jak uvedlo ministerstvo průmyslu ke konci minulého měsíce, jsou zásobníky naplněny z 90ti procent kapacity. „Díky rekordním aktuálním zásobám jsme ve velmi dobré výchozí pozici, abychom se dobře připravili na nadcházející zimu a je velkým úspěchem, že se to daří i bez dodávek plynu z Ruska,“ uvedl na webu úřadu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. V prvním pololetí roku 2023 nebyl podle ministerstva dovezen ani jeden kubík plynu z Ruska. Dodávky zkapalněného plynu pro Česko pocházely v první řadě z Belgie (27,1 %), dále z Holandska (21,9 %). Projekty v Mukranu či Lubminu jsou však pro české zásobování plynem klíčové.