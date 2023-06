Exotika je pro Čechy dostupná: Nově mohou létat přímo Vietnam, za 11 hodin a 30 tisíc na týden

Zájem o vzdálené exotické destinace roste. Ve srovnání s rokem 2019 i o více než 50 procent. Po Thajsku, Dominikánské republice nebo Zanzibaru nově Češi přímo z Prahy doletí i do Vietnamu a na Kubu.

Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours (sdružené pod DER Touristik) reagují na zájem a přicházejí pro nadcházející zimní sezónu se dvěma novými destinacemi, kam Češi doletí přímo z Prahy. Kromě největšího vietnamského ostrova Phu Quoc a Kuby využijí Airbus A 350-900 španělských aerolinek World2fly i pro charterové lety do Dominikánské republiky.

„Budeme mít k dispozici úplně nové letadlo, takže věřím, že už samotný let bude pro klienty zážitkem. Díky vlastnostem letadla navíc budeme schopni nabídnout i nejlepší cenu,“ vysvětluje detaily kontraktu Jiří Jelínek, předseda představenstva skupiny DER Touristik Eastern Europe.

Více než 400 lidí na palubě

Z pražského letiště bude letoun o kapacitě 432 cestujících létat třikrát týdně, v úterý, ve středu a čtvrtek, a to od začátku října. V základní ceně letenky budou mít klienti nárok na hlavní jídlo o třech chodech, svačinu nebo snídani.

Týdenní dovolená na Kubě či Dominikánské republiky začíná na 30 tisících, ve Vietnamu na 33 tisících korun. Například cesta na ostrov Phu Quo bude trvat 10 hodin a 45 minut.

Skupina DER Touristik nevylučuje ani možnost, že by v případě, že se plně nepodaří naplnit kapacity letadla, prodávala pouze letenky.

O exotické destinace je totiž mezi Čechy velký zájem, což potvrzují data z pražského letiště. „V uplynulých měsících výrazně rostl počet výjezdů Čechů do zahraničí. V případě vzdálených exotických destinací je tento nárůst ve srovnání s roky 2018 a 2019 až 74procentní,“ přibližuje Roman Pacvoň, manažer rozvoje leteckých spojení z Letiště Václava Havla.

Na zvýšenou poptávku Čechů po dálkových destinací reaguje i konkurenční cestovní kancelář. K už zavedeným destinacím jako je Zanzibar nebo Thajsko, Čedok od letošního prosince nabízí Srí Lanku, od ledna pak africkou Keňu.

