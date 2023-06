Dalibor Martínek: Budeme jezdit na vodík? My ne, to si může dovolit jen ministr

Ministři Marian Jurečka a Petr Hladík, ministr pro životní prostředí a taktéž lidovec, kterého ovšem veřejnost spíše nezná, se pochlubili bohulibou aktivitou. V rámci marketingové akce Toyoty si za státní peníze pronajali dvě auta zmíněné japonské firmy poháněná vodíkem. Má to být lidovecký příspěvek k záchraně planety.

Pronájem vozů přijde státní kasu ročně „jenom“ na půl milionu korun. Podle nadšených ministrů jde o úsporu veřejných nákladů. A vzor pro národ. Raději aby se člověk neptal, kolik stojí správa jejich standardních, neekologických vozidel.

Pokud jde o propagaci „ekologických“ vozů a obecně o záchranu planety, tak vodíkový vůz od zmíněné firmy stojí v základu téměř dva miliony korun. Takže, milionáři, zachraňte naši planetu. Obávám se, že při této bohulibé činnosti vám však vzniknou jisté obtíže. V Česku jsou zatím pouze dvě veřejné stanice, kde lze vodík do aut čerpat, v Praze a v Litvínově, kde sídlí rafinérie polského Orlenu. S dojezdem šesti set kilometrů se s těmito ekologickými vozy oni ministři patrně do Ostravy nikdy nepodívají. Můžou se s nimi předvádět po Praze.

Tak trošku trapas

Jejich státem placení řidiči se pak budou muset po večerech střídat u čerpačky v Praze, aby bylo ráno auto opět připravené. Pokud by tento vůz po vzoru ministrů zvolilo více lidí, nechtěl bych vidět ty fronty v Hlubočepích u jediné pražské pumpy s vodíkem. Ministerští řidiči jistě mohou, na rozdíl od normálních smrtelníků, čepovat i v Mstěticích u Prahy v areálu Čepra nebo v Řeži, kde jsou další dvě, ovšem neveřejné čerpací stanice vodíku.

Trošku trapná prezentace budoucnosti osobní dopravy. Trapná proto, že na tento způsob dopravy smrtelník netyjící ze státních peněz nedosáhne. Vodík, o kterém je v automobilovém průmyslu debata jako o palivu budoucnosti, se zatím zdá být nejvhodnější pro velká auta, pro autobusy v hromadné dopravě. I pro tento druh dopravy však schází infrastruktura.

Místo osobního píárka by se měl dosud neviditelný ministr životního prostředí zasadit o to, aby tato infrastruktura vznikala. Zatím nejsou vidět výsledky takového úsilí, pokud vůbec existuje. Zatím je pouze vidět, že se bude ministr za erární peníze vozit v pro veřejnost nedostupné a vlastně zatím zbytečné limuzíně.

S auty na baterky je to stejná písnička

Podobné je to s elektromobily, které jsou podle někoho budoucností autodopravy. Kde je masivní síť dobíjecích stanic? Proč by měli řidiči spalovacích vozů, které jsou levnější a dají se natankovat na každém rohu během jedné minuty, pořizovat elektroauto? Kde ho nabijí? A za jak dlouho? Jsou tu dotace, ale neexistuje infrastruktura nabíječek. A ani ji nikdo nijak rychle nebuduje. Mezitím se ovšem chystají sankce na spalovací vozy, zákazy vjezdu do center měst a podobná šikana.

Kolem takzvaných ekologických aut, a i tato nálepka by šla celkem snadno zpochybnit, se zatím šíří jen samé marketingové zprávy. Ale realita, která by byla vstřícná k uživatelům, silně pokulhává.