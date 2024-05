Šéf Toyoty: Omlazení českého vozového parku brzdí široká nabídka. Lidé mají problém si nové auto vybrat

Na totální obrat konce spalovacích motorů v Evropě už je pozdě. „Všechny automobilky v posledních pěti letech investovaly stovky miliard eur na základě politiky vytvořených pravidel. Pokud by se teď koncepce začala měnit, všechny tyto investice by přišly vniveč,“ říká šéf Toyoty ČR Martin Peleška. Na co budou jezdit auta budoucnosti a proč se omlazování českého vozového parku táhne, odpovídal v rozhovoru pro Newstream.

Zájem o elektromobily klesá. Skoro se zdá, že se vyčerpal okruh zájemců.

Pokles zájmu o elektromobilitu je číselné vyjádření toho, že loni a předloni nebyl nárůst přirozený. Nyní se to vrací zpět na reálnější číslo. Záležitosti jako penále, motivace či dotace nejsou z byznysového pohledu funkční a udržitelné. Je proto lepší vydat se delší a komplikovanější cestou, ale vytvořit prostředí, kde bude existovat reálná, nikoli uměle tažená poptávka. Když skončily dotace v Německu, mělo to obrovský dopad na zájem o elektromobilitu.

Ten, kdo elektroauto chtěl, už jej má a noví zájemci přibývají jen pomalu?

Je možné, že pokles zájmu je spojen s tím, že tato skupina fandů se plní rychleji a je menší. Je to podobné jako u elektroniky.

Přehodnotí na základě toho Evropa ústup od spalovacích motorů?

Všechny automobilky v posledních pěti letech investovaly stovky miliard eur na základě pravidel, které vytvářejí politici, kteří řídí tento světadíl. Pokud by se teď koncepce začala měnit, všechny tyto investice by přišly vniveč. Můžeme se tedy bavit o tom, zda konec prodeje spalovacích motorů přijde v roce 2035, 2040, nebo až v roce 2045. Ale bez ohledu na platné regulace se všechny automobilky snaží existovat s minimálním vlivem na životní prostředí. Důležité bude sledovat, jak trh budou formovat zákazníci. Automobilky se nyní snaží stát na více nohou, aby byly připraveny na všechny varianty.

Na co bude jezdit nejvíce vozů za 20 či 30 let?

Na nějakou formu elektrifikace. V provozu bude nejvíce hybridů, tedy nějaká kombinace elektromotoru a spalovacího motoru.

Čistě elektromobil tedy není autem budoucnosti?

Je, ale není to černobílé. Způsobů dopravy bude několik a čistá elektromobilita bude jen jednou z nich. Smysl někde dává, někde ne. Neměli bychom si upínáním se na elektromobilitu zavírat dveře před jinými technologiemi. Co dříve trvalo vyvinout 15 let, dnes trvá 5 let. Určitě nemá smysl se ke konci prodeje spalovacích motorů upínat s dnešními technologiemi. Jde to rychle dopředu a ve vývoji jsou nové baterie s velkým dojezdem. To, co budeme mít za dalších pět let, bude úplně něco jiného než to, co jsme měli před pěti lety.

A co vodíkem poháněná vozidla? Je to budoucnost i pro osobní dopravu?

Vodík bude jako médium patřit k těm nejpoužívanějším. Nejen v dopravě. Vzhledem k tomu, co se děje všude kolem nás, investice do přípravy infrastruktury a výroby vodíku jsou opravdu masivní. V osobní dopravě nebude vodík asi dominantní, ale třeba při přepravě těžkých nákladů na dlouhé vzdálenosti ano. Dnes je výhodou využití vodíku ve velkých vozech. Vodíkové nádrže jsou relativně objemné. My jsme byli schopni je umístit do jednoho osobního auta a uvidíme do budoucna, jak se budou vyvíjet technologie. Dnes se lépe pracuje s kamiony či autobusy, protože tam to máte kam umístit.

Podotkl bych také, že se bavíme pouze o zeleném vodíku, který má bezemisní stopu. To je jediný „hodný“ vodík. Přijde mi trochu nefér, že u elektřiny se neřeší, z jaké elektrárny přišla.

Dočkáme se i dalšího alternativního paliva?

Není to něco, o čem by Toyota uvažovala, ale společně s vodíkem se řeší sodík. To je také způsob, jak přeměnit látku na energii. Mě se to líbí, protože ožívají technologie, které dříve existovaly ve sci-fi literatuře.

Již delší dobu se vedou debaty o emisní normě Euro 7. Je to první důkaz, že tvrdé normy se zmírní?

Ty debaty jsou vskutku zajímavé. Ukázalo se, že laťka byla nastavena nereálně vysoko. Termínově i obsahově. Pokud se norma nakonec zavede od roku 2027, tak k tomu už nebudou vznikat žádné nové technologie, protože o osm let později má přijít konec spalovacích motorů.

Už dlouho před zákazem spalovacích motorů přeci musí přijít konec investic do těchto technologií.

Je rozdíl, zda hrajete hlavně na evropském nebo globálním hřišti. Pro Evropu je to velmi přísné a pokud 80 procent vašich prodejů tvoří Evropa, tak už pro 20 procent nebudete tvořit spalovací motory. Pokud ale prodáváte po celém světě, budete stále vyvíjet nové technologie.

Globálně se zatím neplánuje konec spalovacích motorů?

Nic takového není. Členitost světa je rozsáhlá a míst pro tradiční spalovací motory na něm zatím bude spousta. Každopádně i všechny nové spalovací motory budou splňovat přísnější a přísnější emisní limity.

V tuzemsku klesá počet prodaných automobilů. Je to nezvratný trend?

Trh už je hodně saturovaný. Rozhýbat by to mohla jedině řízená obnova vozového parku.

Takže dotace?

Neříkal bych tomu dotace, ale podpora na omlazení vozového parku. Není to jen o nákupu nových aut, je to spíše o útlumu provozování těch přestárlých. Třeba Rumuni udělali program pro obnovu vozového parku. Každý si myslí, že automobilky by chtěly, aby si lidé kupovali nová auta, na která nemají. Tak to ale není. Ten plán je vyměnit super stará auta za starší, starší za dvouletá a tak dále. V Rumunsku je to omezené tím, kdo má nárok na tuto podporu.

A to by byla cesta i v Česku?

Myslím, že ano. Možnosti jsou dvě. Buď to budeme podporovat, nebo penalizovat. Mohli bychom regulovat dovoz a provoz starých vozů, které neplní téměř žádné normy.

Stáří vozového parku v Česku stále roste, čím to je?

V privátních kruzích není 10 let žádný problém. Průměrné stáří je 16 let. Tváříme se jako automobilová velmoc, ale máme tu stará auta. To se pak mohou inženýři přetrhnout, aby vytvořili bezemisní vozy, když nám tu budou jezdit 25 let staré vozy. Tam už jde i o bezpečnost. Jezdit v tak starém voze v dnešním provozu v kontaktu se supermoderními vozy je nebezpečné. Nabídka je ale v poslední době složitá a velice komplexní, lidé mají problém si vybrat a tak mnohdy raději nákup nového vozu odloží.

Nabídka je složitá, protože je široká?

Může to tak být, neboť je toho na výběr moc. Spousta způsobů pohonu a technologií v kontrastu s predikcí budoucích pravidel a prostředí provozu aut. To zhoršuje výhledy a stabilitu toho, co vlastně bude. Zejména privátní zákazníky to často stresuje, nemohou si vybrat a řeknou si, že ještě počkají.

Jak se chovají firmy?

Ty právě také vyčkávají. Dříve vozový park obměňovaly pravidelně a dnes nemají chuť to řešit. V uplynulých letech se objednávala spousta aut, protože se objednávalo i na rok a půl dopředu. To dnes neplatí.

