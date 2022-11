Nemůžete čekat, že lidé digitalizaci uvěří, když nebude transparentní, říká první dáma estonské digitalizace

Estonsko je v otázce digitalizace nejpokročilejší země. Je zde možné vyplnit daňové přiznání online během tří minut či odvolit od počítače. „Estonci jsou pragmatičtí. Chtějí jednoduché a funkční věci,“ říká Erika Piirmetsová z estonské vládní organizace e-Estonia, která byla jedním z hostů na summitu Disraptors 2022 a je považována za „první dámu estonské digitalizace“.

Estonsko je jediná země na světě, kde je možné volit online. Proč tomu tak je?

První elektronické volby jsme v Estonsku měli už v roce 2005. Bylo to možné díky elektronické ID, bez které by se takto volby nemohly organizovat. Jsme pragmatičtí lidé, kteří se této možnosti nebránili. Chceme jednoduché, funkční a flexibilní věci. Zároveň to přináší možnost pro lidi, kteří nežijí v Estonsku, ale chtějí volit. Nyní polovina našeho obyvatelstva volí online.

Jak ale vybalancujete rychlost a bezpečnost?

Je těžké to vybalancovat. Bezpečnost je naší vyšší prioritou. Spousta vlád po celém světě se na tento systém dívá. Argumentují tím, že online volby přinesou nezkorumpovaný a zmanipulovaný systém. Jenže když převedete zfixlovaný offline systém do online prostoru, tak tím jen zkopírujete zkorumpovaný systém. Prvním krokem je tedy, že váš existující systém je bez korupce. My měli na začátku velmi dobrý klasický systém bez korupce, a proto bylo snadné ho převést do online podoby.

Digitální společnost není postavená na slepé důvěře

Je digitalizace otázka důvěry?

Naše digitální společnost není postavená jen na slepé důvěře. Nejde jen o důvěru ve vládu. Je to především otázka vedení, vize a komunikace mezi lidmi. Estonská vláda byla vždy transparentní. V digitalizaci záleží na tom, jaký bude váš další krok a jakou zvolíte strategii a jaké z toho lidé budou mít benefity. Nejde jen o to slepě se domnívat, že vám lidé uvěří. Musíte jim dokázat, že vám mohou věřit. Věřit, že jejich data nikdo neukradne, že vláda bude etická.

V čem si svět může vzít příklad?

My měníme stereotyp, že komunikace s vládou vám způsobí bolest hlavy, protože nemusí. Může to být rychlá a slušná zkušenost. Digitalizace přináší méně byrokracie a lepší využití času. Neplýtváme časem lidí a ani vlády. Je to velmi pragmatické a racionální. Digitalizace je napřed lidská až potom technologická. Nejde jen o to technologii mít, ale dobře ji využít.

Mít dobrou technologii nestačí, když do ní neaplikujete dobré nápady. Lidé mají své obavy a jen pomalu mění návyky. Což je samozřejmě v pořádku. Takže pokud je chcete měnit, tak musíte zaprvé ukázat přidanou hodnotu, aby měli vůbec chuť svůj zvyk měnit. A pak samozřejmě funkčnost. Systém musí být jednoduchý, dostupný a podporovaný skrze vzdělávání, kurzy a transparentní komunikaci.

Počet kybernetických útoků roste

Digitalizace s sebou ale nese i riziko kybernetických útoků...

V srpnu jsme opět zažili velký kybernetický útok proti vládním úředníkům i soukromému sektoru, který s vládou úzce spolupracuje. Dopad byl takový, že online autentifikace byla po dobu několik hodin nedostupná. V rámci kyberbezpečnosti nechceme na nikoho ukazovat prstem, protože jim nechceme dávat prostor. Neakceptujeme, že skupina zaútočí na vládní strukturu. Daleko důležitější je pointa útoku, než kdo za ním stojí.

Jak se odvozuje dopad?

Přímý dopad se odvodí dost těžko, protože lidé tyto incidenty často nenahlásí. Nejvíce je na těchto číslech důležitá lekce, kterou si z nich lze odnést. Co bude náš další krok? Když poroste Phising vláda upozorní lidi, že se něco takového děje, upozorní je na falešné emaily. A podobně to funguje i u ostatních incidentů. V rámci snižování rizika spolupracujeme s privátními společnostmi, které systém trénují a testují jeho slabiny v rámci simulací.

Měl covid vliv na zvýšený počet kybernetických útoků?

Není to jen kvůli covidu. Spíše jde o to, že se o tématu digitalizace začalo více mluvit, hledali se dobré příklady. Statistika jen ukazuje, že si nás lidé začali všímat.

Jak se systém bude dále vyvíjet?

Jedním z dalších kroků je projekt zaměřený na porodnost, která bude pro všechny rodiny. Když se narodí dítě dostane digitální identitu. Nemocnice začnou monitorovat zdraví dítěte. Digitální kód bude zároveň propojený s rodiči dítěte. A to bude stačit k prokázání, že se rodině narodilo dítě. Vláda v ten moment dostane jen informaci o tom, že existuje další rodina. Nebudou se muset žádné řešit další byrokratické procesy, protože již existují automatická digitální data. Pokrok chceme i v otázce nezaměstnanosti. Nezaměstnaní často například nemají motivaci se vrátit na pracovní trh. S tím jim chceme pomoci. Nemá smysl čekat, až lidé přijdou za námi.

Data sbírá každá vláda

Není to takový „Malý bratr“, který občany neustále monitoruje?

My sbíráme data, což dělá každá vláda. Jen je sbíráme digitálně. V tomto ohledu neděláme ni speciálního. Nemůžeme stoprocentně zaručit, že se s daty nebude manipulovat. Proto jsme transparentní a lidé vědí, která data vláda má a jak s nimi nakládá.

Jak se bude vyvíjet role Bitcoinu?

Bitcoin může být alternativa. Vždy tu bude tradiční měna, ale každá kryptoměna může být alternativa. Může fungovat jako alternativa v privátním sektoru.