Startupy a investoři na jedné lodi. Akce Microsoftu podpořila jejich spolupráci a rozvoj

Akce Microsoftu s Impulse Ventures a Disraptors propojila venture capital, soukromé investory a startupy z Česka s prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce a rozvoje.

Mezi pozvanými startupy bylo 20 perspektivních firem ze širokého spektra oborů, například Carebot, Aireen ze segmentu zdravotnictví, DoDo a Ydistri reprezentujících maloobchod i logistiku a řada dalších mezi kterými byli například firmy jako Dataddo, Itera nebo NutritioPro.

Společně se startupy se na Vltavě plavili také Jan Bednář ze společnosti Shipmonk; nejmladší self made miliardář v Česku a zástupci předních českých fondů rizikového kapitálu jako Credo Ventures, J&T Ventures, Impulse Ventures, Tillia Impact Ventures, Kaya VC, V Sharp Ventures, Tensor Ventures, Day one Capital z Maďarska a mnoho dalších.

„Víme, že pro startupy je velmi důležité být součástí komunity, která je může posunout dál. A přesně o to se v Microsoftu snažíme. Vytvářet partnerství s místními hráči startupového ekosystému, jako jsou VC fondy, inovační centra, startupová komunita, abychom společně posunuli český a slovenský startupový ekosystém kupředu. To bylo také cílem této akce. Proto jsme velmi rádi, že jsme na akci měli zástupce všech těchto odvětví,“ vysvětluje Vladimíra Činčurová, která je ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko zodpovědná za spolupráci se startupy (Partner Development Manager – Start-ups).

Jak může probíhat spolupráce mezi startupy, investory a velkými společnostmi?

Součástí večera byla také panelová diskuse na téma spolupráce mezi startupy, velkými firmami a investory. Zapojili se do ní například Zuzana Ondrejová, investiční manažerka z J&T Ventures, Matěj Zabadal, Managing Partner z V-Sharp Venture Studio, Mário Megela, partner ve V-Sharp Ventures, a Tomáš Malovec, CEO a zakladatel, Born Digital.

V jejím rámci diskutovali a sdíleli své zkušenosti na téma spolupráce mezi startupy, investory a velkými společnostmi, které mají specializované programy pro rozvoj nadějných startupových projektů. Diskusi moderovali Vladimíra Činčurová a Michal Horáček ze společnosti Microsoft.

„V Impulse Ventures nám dává velký smysl podporovat komunity a propojení v našem VC a startupovém ekosystému. Jsme rádi, že jsme spolu s Microsoft a Disraptors byli partnerem a spoluorganizátorem tohoto skvělého eventu, kde se potkalo mnoho významných hráčů české a CEE scény a utužili se staré vazby a partnerství anebo vznikla nová propojení. Určitě se můžete těšit na další akce, které budeme pořádat v brzké době“ dodává Dominika Prekopová z investiční společnosti Impulse Ventures.

Microsoft for Startups – Founders Hub Microsoft podporuje startupy v rozvojovém programu Microsoft for Startups - Founders Hub, který pomáhá startupům jak ve smyslu technologického zázemí jako například kredity Azure, mentoring, technický rozvoj, tak po stránce obchodní, networkingové a strategické, tím že je propojuje se společnostmi z různých odvětví, podporuje jejich expanzi a vstup na trh.Program je zaměřen na podporu startupů od fáze nápadu až po exit.

