Příspěvky na bydlení i na dítě online. Jurečka představil novou mobilní aplikaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí už zhruba před měsícem spustilo mobilní aplikaci, která má usnadnit čerpání příspěvků od státu. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) nyní její první fázi fungování představil veřejnosti. Vedení ministerstva si od nového nástroje slibuje nárůst podílu digitálně podávaných žádostí.

Rodičovskou, příspěvky na bydlení, přídavky na dítě i nahlášení do evidence uchazečů o práci a podporu v nezaměstnanosti je možné nově vyřizovat v mobilu prostřednictvím aplikace Jenda, která se dá stáhnout zdarma. V současné chvíli má podle údajů ministerstva několik stovek stažení.

Čas na otestování

„Máme další poměrně důležitý posun v digitalizaci ministerstva práce, aby věci pro klienty byly výrazně jednodušší a dostupnější,“ uvedl Jurečka. Podle něj resort nasazuje digitální služby postupně vždy v tichosti předem, aby je otestoval. Zabrání se tak i nárazovému náporu. „Napřed produkt potichu dáme na trh, aby ho klienti začali využívat. Máme komfortní prostor vidět, jak funguje. Testujeme ho i sami na sobě. Vyděsíme účtárny, že si tu z vedení někdo žádá o příspěvek na bydlení. Je ale klíčové, že systém jede a je odladěný a bez komplikací,“ uvedl Jurečka.

Na portále Jenda je možné od předloňského srpna žádat o rodičovskou, od prosince pak o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. On-line se dá do evidence nezaměstnaných přihlásit a o podporu požádat od letošního ledna. Podle ministra úřady digitálně dostaly zatím téměř 424 200 žádostí, tedy asi dvě pětiny. Nejvíc žádají přes internet lidé o rodičovskou. Udělalo to 54 procent žadatelek a žadatelů. Nejméně si lidé digitálně vyřizují přídavky na dítě, dorazilo tak 31 procent těchto žádostí.

Podle ministra je cílem mít do tří let tři čtvrtiny žadatelů o dávky a příjemců peněz od státu v digitálním prostředí. Od aplikace si vedení resortu slibuje zvýšení dosavadních podílů. Zaměřit se chce hlavně na regiony, kde se elektronické služby využívají méně. V některých částech republiky si on-line dávky vyřizuje necelá pětina lidí.

Jako bankovní aplikace

„Většina našich klientů má mobil, je zvyklá služby takto konzumovat. Velmi striktně dbáme na to, aby proces byl hladký a příjemný. Čekejte přesně to, co od bankovní aplikace. Máte mobil, chodí vám notifikace. Pokud se s dávkou něco děje, máte možnost reagovat,“ uvedl vrchní ředitel Sekce informačních technologií MPSV Karel Trpkoš. Podle něj také úředníci zpracovávají dávky digitálně, údaje díky systému Jenda ručně už nepřepisují.

Jurečka podotkl, že se vyřizovací proces zrychluje. Zatímco loni v lednu zabralo vyřízení rodičovské v průměru 21 dní, v listopadu to bylo osm dní. U příspěvku na bydlení se průměrná doba za období zkrátila ze 49 na 13 dní, u přídavků na dítě ze 31 na 12 dní.

Letos v květnu ministerstvo spustilo elektronickou evidenci dětských skupin. Od června by měl začít fungovat portál inspekce práce. Od října se s reformou dávek změní dávkový systém, upraví se i aplikace. Od roku 2026 se zavede pak elektronické jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které nahradí zhruba 25 formulářů. Od dubna příštího roku by mělo být možné elektronicky žádat o dávky pro postižené a příspěvek na péči.