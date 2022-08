Startupový šampionát Disraptors Summit přivede do Prahy inspirativní ženy

Jedna z nejvýznamnějších evropských startupových událostí Disraptors Summit se blíží. Summit kromě soutěže startupů o titul absolutního mistra Evropy přivede do Prahy i zajímavé hosty, mezi kterými zazáří ženy. Slova se ujme dobyvatelka vesmíru, inovativní rektorka i první dáma estonské digitalizace. Dámy spojuje odvaha měnit dějiny. Ostatně budoucnost je ústředním tématem celého summitu, který proběhne 11. října 2022 v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Newstream je mediálním partnerem akce.

Reklama

Disraptors Summit je místem, kde se potkávají startupy, investoři a zástupci korporací z celé Evropy i celoevropskou soutěží, odkud vítěz postupuje do celosvětového finále Startup World Cup v Silicon Valley.

A zatímco v předchozích ročnících vedla cesta do celoevropského finále startupové soutěže přes regionální evropská kola, letošní ročník nabízí mnohem rozmanitější možnosti. Startupy, které chtějí usilovat o trofej a potenciální investici ve výši 500 tisíc dolarů, můžou uspět buď v některém z regionálních kol soutěže Startup World Cup a nově se zapojí i výherci soutěží CzechInvest Startup Challenge, Vodafone Nápad roku, Technology Fast 50 a dalších soutěží.

„Kvalita startupových soutěží u nás i ve světě neustále roste. Proto jsme uzavřeli partnerství s celou řadou dalších soutěží pořádaných u nás i v zahraničí. Jejich vítězové získají přímou vstupenku do finále Startupové Ligy mistrů a 11. října se před porotou utkají o titul absolutního mistra Evropy,“ vysvětluje ředitel akce Tomáš Cironis.

Startupy a investoři na jedné lodi. Akce Microsoftu podpořila jejich propojení Zprávy z firem Akce Microsoftu s Impulse Ventures a Disraptors propojila venture capital, soukromé investory a startupy z Česka s cílem prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce a rozvoje. Newstream byl mediálním partnerem akce. Newstream & Partner Přečíst článek

Vítěz získá společně s evropským titulem i postupku do již zmíněného celosvětového finále soutěže Startup World Cup, které se koná v kalifornském Silicon Valley.

Reklama

Kdo na summitu vystoupí?

Zatímco loni byl ústřední osobností jeden ze zakladatelů společnosti Apple Steve Wozniak (na snímku), který se ve své výstupu ohlížel do minulosti, letos se témata budou točit kolem budoucnosti. Mezi první ohlášené spíkry, respektive spíkryně patří trojice inspirativních žen. Potkejte se naživo s budoucí astronautkou, první ženou v čele Karolvy Univerzity či první dámou estonské digitalizace.

Alyssa Carson je teprve jednadvacetiletá dívka, která se chystá dobýt Mars. Na svůj sen se pečlivě připravuje od útlého dětství. V 17 letech získala certifikaci, která ji opravňuje ke vstupu do vesmíru v suborbitálním prostoru a od svých 18 vlastní pilotní licenci. Prošla kurzy hloubkového potápění, stala se certifikovanou akvanautkou a prošla tréninky stavu beztíže. V současnosti studuje astrobiologii na floridském Technologickém institutu. A v rámci Disraptors Summitu promluví o tom, co obnáší astronautský výcvik a jak se liší SpaceX a NASA.

508. Tolik mužů se vystřídalo v čele pražské Karlovy univerzity od jejího založení v roce 1348. Letos v únoru, poprvé za 674 let, se rektorkou nejstarší a největší univerzity v České republice stala žena, lékařka a vysokoškolská pedagožka Milena Králíčková. V rámci svého čtyřletého funkčního období si jako hlavní cíle vytyčila digitalizaci a elektronizaci, rozvoj výzkumu a moderního vzdělávání, podporu investic a mezinárodního postavení školy. Ve své řeči na Disraptors Summitu se mimo jiné zaměří na to, jak dokáže akademická sféra spolupracovat s tou byznysovou a jakých úspěchů dosáhla Karlova univerzita v oblasti spinoffů.

Trojlístek řečnic uzavírá Erika Piirmets z estonské vládní organizace e-Estonia. Coby poradkyně pro digitální transformaci pomáhá šířit estonské zkušeností s digitalizací do dalších zemí.

„Estonsko by mělo být pro země, které desítky let dohánějí Západ, povinnou inspirací. Dokazuje, že digitalizace není jen fráze. Vytvořilo přehledné a vstřícné podnikatelské prostředí pro zakladatele technologických firem. Vykazuje oproti Česku více než dvojnásobné částky investované do startupů v Evropě,” uvádí organizátor Disraptors Summitu Václav Pavlečka.

Na akci vystoupí řada dalších řečníků. Chybět nebude Daniel Hejl, CTO a spoluzakladatel Productboardu; Jakub Jurových, CEO a zakladatel Deepnote či Michal Šmída, zakladatel a CEO fintechové společnosti Twisto, kterého časopis Forbes zařadil mezi 30 nejtalentovanějších mladých Čechů pod 30 let.

„A máme toho v záloze mnohem víc, ale řada jmen je teprve v jednání,“ říka marketingová ředitelka summitu Kateřina Syslová.

Kde zakoupit vstupenky?

Disraptors Summit spustil předprodej vstupenek na webu akce. Tam také najdete podrobnější informace k plánované podzimní události.

Nejdůležitější části programu summitu budou živě streamované. Server Newstream je mediálním partnerem akce.

EU chce přilákat technologické startupy. V investicích jim chce přihrát přes bilion korun Money Evropská unie chystá novou strategii pro digitální inovace, jejímž cílem je zvýšit v Evropě počet začínajících firem, takzvaných start-upů, zaměřených na hlubokou technologii, tedy na špičkové technologické inovace. Strategie má přilákat soukromé investice za 45 miliard eur (1,1 bilionu korun) a usnadnit zakladatelům udržet si kontrolu nad firmou po jejím vstupu na burzu. S odvoláním na návrh strategie to uvedla agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek