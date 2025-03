Babiš a Fiala na houpačce

Evropští političtí lídři se snaží narovnat vztahy mezi Zelenským a Trumpem. Platí to i o těch českých. „Stojíme při Ukrajině víc než kdy jindy. Je čas, aby Evropa zvýšila své úsilí,“ řekl Petr Pavel, prezident ČR. „Stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa,“ prohlásil Petr Fiala, předseda vlády ČR.

Reklama

Andrej Babiš hlavně objevuje Moravskoslezký kraj, kde bude volebním lídrem. Na Vysočině dělá bramboráky podle receptu své maminky, jí dubajskou čokoládu a chlubí se tím, že byl na plese. A když je doma, myšleno v Praze? „Vždycky jsem vystupoval jako svrchovaný a hrdý český premiér. To Fiala nedělá ani náhodou.“ Stihl se vyjádřit i k rozporu mezi americkým a ukrajinským prezidentem: "Jediným možným řešením tohoto konfliktu je diplomacie,“ zaznělo. A to je objev století. Jinak už se na Trumpa nikoho z ANO neptejte.

Ministr zdravotnictví Vítězslav Válek v kauze Miloslava Ludvíka, ředitele nemocnice v pražském Motole: „Zasáhli jsme včas, zlikvidovali jsme hydru, takže motolská nemocnice funguje i nadále jako výkladní skříň českého zdravotnictví.“ Jsme opravdu rádi, že se to za desetiletí ředitelování Ludvíka povedlo včas.

Volby do Sněmovny by počátkem března vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta. Druhá na pásce je koalice Spolu - ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s 16,2 procenta. Následuje hnutí Starostů a nezávislých s 12,9 procenta. Spolu proti minulému týdnu oslabilo o 2,3 procentního bodu. Ve sněmovně by ještě zasedli SPD, Piráti, Stačilo! a také Motoristé.

Politický diář Jany Havligerové: Fiala rozvážně couvá, Babiš se hrne dopředu, lidovci neříkají tak, ani tak Názory Jsme uprostřed masopustu, můžete přemýšlet o tom, kdo je maškara. Případně jaká. Sněmovna bude zasedat zase až v březnu, takže od hodinových promluv Andreje Babiše si můžete odpočinout poslechem jeho kratších skečů, například na Facebooku. Jana Havligerová Přečíst článek

Reklama

Politický diář Jany Havligerové: Proč bychom se netěšili Názory Do sněmovních voleb daleko, ale politici už mluví o sto šest a jeden přes druhého, přebíjet se začínají výzkumné agentury. Netrpěliví Motoristé už pro jistotu vzkazují ANO, aby se od Havlíčka dozvěděli „koalice teď nesestavujeme“, šéfka poslanců hnutí ANO Schillerová říká, co bylo zrušeno a vrátí se, a co zmizí bez náhrady. Vládní koalice se zabývá především tím, aby ještě prosadila, co se prosadit dá. A Chvilkaři připravují akci „Štafeta pro demokracii“. Zkrátka, máme se na co těšit. Jana Havligerová Přečíst článek