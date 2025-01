Fiala má starosti. Nejspíš větší než Babiš

Úřad vlády, odbor strategické komunikace státu, respektive její koordinátor Otakar Foltýn, informuje, jak vnímat, diskutovat a hovořit o Janu Palachovi. Padesát šest let po Palachově sebeupálení vydal odbor takzvané komunikační karty s obsáhlým návodem. Nejspíš je to výraz strachu o duši národa. Jak Foltýn (nikoliv na komunikační kartě), říká: „O sebe se nebojím, spíš o duši národa“.

Premiér Fiala sice podobné obavy jistě sdílí, ale má i jiné starosti. Nechal se fotit během rozhovoru s rakouským kancléřem. Výsledek nic moc, strhla se lavina posměšků. Předseda vlády měl totiž při telefonátu zároveň otevřený fotoaparát. Skutečně hovořil, ujistila rakouská strana. Jednoduché vysvětlení podal i úřad vlády. „Pan premiér spustil aplikaci během hovoru omylem, což se občas stane nám všem,“ řekla mluvčí vlády Lucie Ješátková. Pane jo, a to do voleb zbývá ještě víc než osm měsíců.

Šéf hnutí ANO Babiš připustil, že nemusí být po vyhraných volbách premiérem. Pokud by musela vzniknout koalice, ve které by řekli, že Babiše nechtějí, je připravený na to, aby hnutí bylo ve vládě i bez něj. Jestli se hnutí povede jednobarevný kabinet za podpory stran, které se dostanou do sněmovny a nechtějí být ve vládě, tak hlavním kandidátem na premiéra je. A já sám, vždycky sám, své koníčky osedlám.

Vítězem voleb by se podle modelu STEM stalo ANO se ziskem 34,4 procenta. Koalice Spolu by měla 18,1 procenta, STAN 9,9 SPD 8,2 a Piráti 7,3 procenta hlasů. Nikdo další by se do sněmovny nedostal. Babiš ale spokojený není, tvrdí, že průzkumy hnutí škodí, neb voliči si mohou myslet, že ANO už vyhrálo. „Zařadíme dvojku“, pravil k podzimním sněmovním volbám. No nazdar.

