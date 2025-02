Proč bychom se netěšili

Do sněmovních voleb daleko, ale politici už mluví o sto šest a jeden přes druhého, přebíjet se začínají výzkumné agentury. Netrpěliví Motoristé už pro jistotu vzkazují ANO, aby se od Havlíčka dozvěděli „koalice teď nesestavujeme“, šéfka poslanců hnutí ANO Schillerová říká, co bylo zrušeno a vrátí se, a co zmizí bez náhrady. Vládní koalice se zabývá především tím, aby ještě prosadila, co se prosadit dá. A Chvilkaři připravují akci „Štafeta pro demokracii“. Zkrátka, máme se na co těšit.

Andrej Babiš, šéf dosud opozičního hnutí se zúčastnil setkání frakce Patriotů v Madridu. Prohlásil tam, že Evropa by se měla vrátit „k ochraně svého území“ a znovu nastolit hranice. Co a jak tím myslí konkrétně, vám vysvětlí po volbách. Abych nezapomněla, GreenDeal je potřeba zcela zničit. To je jasné už teď.

Petr Fiala, předseda vlády a ODS, šéf spolku Spolu a tak dále se asi moc netěší. I když, lepší se to. Byl sólo u Václava Moravce (televizní pořad OVM) a spokojenost. Fakt to ten moderátor umí. Ne jako ta žena v soukromé televizi, u které byl týden předtím. Primu označil za protivládní televizi a moderátorce Terezii Tománkové vytknul, že mu pokládá příliš kritické dotazy. Politika, to je dřina.

Předseda přípravného výboru Stačilo! Daniel Strezik prohlásil, že zestátní Českou televizi – „mimochodem máme v závazcích ji zestátnit a fííí, jako jo. Marginalizovat, zlikvidovat“. Fíííha.

