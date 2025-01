Babiš na parníku. Fialův kůň běží, ale pokulhává

Se začátkem roku má skoro každý politik spoustu energie a myslí si na maršálskou hůl. Jen premiér Fiala, zdá se, je konečně realista a připouští, že měl po začátku války na Ukrajině říct českým občanům, že předvolební sliby, se kterými byla koalice zvolena, přestávají platit. Označil to za chybu. Nechválil se, ale – jeho vláda přeci jen sliby plní, a to na 93 procenta. Prezident Pavel uvažuje, že parlamentní volby se budou konat ve druhé polovině září.

Vít Rakušan, šéf stanařů, vidí STAN mezi třemi nejsilnějšími stranami. Proto Starostové musí směřovat ke dvaceti procentům. Tak, aby si mohl věřit na zisk premiéra. Nebudou se tudíž vyhýbat nejpalčivějším otázkám: bezpečnosti, bydlení a energiím. Velmi pravděpodobné je, že bude kandidovat ve Středočeském kraji, ve hře však je i Praha. Svaly by měl, teď ještě naučit se čáry máry.

Robert Plaga, exministr školství, je ten, kdo by měl Rakušanovi ve Středočeském kraji konkurovat. Hnutí ANO sice opustil v roce 2020, ale s Babišem se už nehádá. Jít do toho znamená, a je pro něj klíčové, aby program hnutí navazoval na strategii vzdělávací politiky do roku 2030, kterou on kdysi na ministerstvu dělal. Aby to nebyly jen deklarace jako v případě současného ministra. Proti Bekovi je dost jednoduché se vymezit.

Stav vody na českých, moravských a slezských řekách podle STEM: ANO vede o parník, má 33,9 procenta. Druhá je koalice Spolu s 18,4 procenty, třetí STAN má 9,4 procenta. Ve sněmovně by koalice nesložila většinu, práh dolní komory by překročili ještě SPD, Piráti, Stačilo a Motoristé. Rozhodne se za devět měsíců.

