Fiala rozvážně couvá, Babiš se hrne dopředu, lidovci neříkají tak, ani tak

Jsme uprostřed masopustu, můžete přemýšlet o tom, kdo je maškara. Případně jaká. Sněmovna bude zasedat zase až v březnu, takže od hodinových promluv Andreje Babiše si můžete odpočinout poslechem jeho kratších skečů, například na Facebooku.

Petr Fiala, premiér, opatrně, ale přece couvá z GreenDealu. „Evropa dělá pro ochranu životního prostředí nejvíc na světe, ale nesmí to být na úkor občanů.“ To Andrej Babiš, který má na celkovém plánu lví podíl je už dál. Ten by ho zrušil. A tak už za zelenými plány stojí jen Starostové. Lidovci rozvážně počkají, jak se celá záležitost vyvine. Lidovecké dočkej času jako husa klasu.

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti se ostře pustil do Zdeňka Hřiba s tím, že jeho primátorská éra bude brzo projednána před soudy. Byla to reakce na Hřibův rozhovor, ve kterém mimo jiné zdůraznil, že s Donem Pablem (přezdívka Blažka) by už Piráti do vlády nešli. Tak jen houšť a větší kapky.

Celostátní fórum Pirátů rozhodlo, že do voleb je povede nynější předseda strany, náměstek pražského primátora a vidlák Zdeněk Hřib. Upozornil plénum, že za ním nestojí žádní oligarchové a tak si Piráti nemohou dovolit pořídit billboardy u každé vrby, přesto chce dvojciferný výsledek kampaně. Hlavní téma – bydlení. Jen jestli se heslo „Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky“, osvědčí.

Koalice Spolu má vážný problém: Koho v Praze na první místo kandidátky. Pekarovou Adamovou, nebo ministryni obrany Jana Černochovou? Ta první sice vede stranu, která je v koalici, ale jako šéfka sněmovny je prakticky stranou konfliktů. Ta druhá je známá hlavně kvůli sporům s generály. Zkrátka maká. Asi si dámy budou muset dát páku.