Máslová aféra podle premiéra Fialy

Rozmíšek mezi Fialou a Babišem přibývá úměrně volebním preferencím, je to kdo z koho. Momentálně podle agentury Kantar vede ANO, navíc - za spíše špatnou a velmi špatnou považuje politickou situaci čtyřicet, respektive sedmatřicet procent lidí. Na Národní vypískali Babiše i Fialu.

Reklama

Premiér Fiala tvrdí, že viníky máslové drahoty jsou oligopoly, patří k nim i Babišúv Agrofert. Ten je podle něj nutné počítat mezi tři silné hráče (kamarády Babiše), kteří tu ovládají trh. Šéf hnutí ANO říká, že předseda vlády blábolí a lže. V neděl ovšem premiér ještě přitvrdil. Babiše označil za nomenklaturního kádra a pána, který jezdí nakupovat do výprodeje do Milána, místo aby tady vyráběl levné máslo. Každopádně v jednom má Fiala absolutně jasno: „Všechny rady převlečených socialistů, jak máme zasahovat do ceny, zásadně odmítám. Trh to musí řešit.“ Tak určitě.

Nejen máslo. Čechům zdražilo také lahvové pivo Money Za máslo si lidé v říjnových slevách meziročně připlatili 43 procent. Kilogram stál průměrně 207,60 koruny, což v přepočtu na běžnou kostku o 250 gramech činilo zhruba 52 korun. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců v ČR od společnosti Česká distribuční. Cena se podle ní výrazněji zvedla také za balení deseti vajec, a to ve srovnání s loňskem o 14 procent na v průměru 30,23 koruny. ČTK Přečíst článek

Vláda schválila zákaz prodeje energetických nápojů dětem mladším patnácti let. Takže – občané mladšího vzhledu by kvůli koupi energo drinků nejspíš měli mít při ruce občanský průkaz. Už teď se o tomto záměru vedou velké diskuse. Zábavné přitom je, že kabinet vlastně neví, co energetický nápoj je. Prý to řekne až sněmovna. On to nevyřeší trh?

Dražší bydlení i potraviny. Inflace v Česku zrychluje Money Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta, meziroční inflace tak zrychlila ze zářijových 2,6 procent. Dražší bylo zejména bydlení, z potravin zdražilo zejména máslo a čokoládové výrobky, naopak pohonné hmoty zlevnily. Meziměsíčně byly ceny vyšší o 0,3 procenta. Údaje na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici podobný vývoj očekávali. ČTK Přečíst článek

Reklama

Ministr průmyslu a obchodu Luláš Vlček na síti: „Většina společností zlevňovala letos hned několikrát. Ceny energií klesají a je to skvělá zpráva nejen pro domácnosti, ale taky firmy a celý průmysl. Další ukázka toho, že se nám daří dělat ty správné kroky,“ říká stanař, který je členem vlády od letošního října. Holt, komu se nelení, tomu se zelení.