Zuckerberg si dál udobřuje Trumpa. Poslal mu milion dolarů

Americká technologická společnost Meta Platforms poslala inauguračnímu fondu Donalda Trumpa milion dolarů (23,9 milionu korun).

Reklama

Firma podnikatele Marka Zuckerberga se snaží vylepšit pošramocený vztah s nastávajícím prezidentem, napsal web The Wall Street Journal. Meta pak zprávu potvrdila.

Dar pro budoucího prezidenta je odklonem od dosavadní praxe Zuckerberga a jeho společnosti. Přichází po volební kampani, v níž Trump Zuckerbergovi pohrozil, že ho potrestá, pokud se pokusí ovlivnit volby proti němu.

Snahy naklonit si nastupující administrativu jsou ředitelům velkých technologických firem společné. Jejich zaměstnanci mají tendenci silně inklinovat k levici a společnosti se často stávají terčem hněvu Trumpa a dalších republikánů. Ti se nyní chystají převzít kontrolu nad Bílým domem a oběma komorami Kongresu. Volají přitom po nové regulaci technologií.

Scholz telefonoval s Putinem. Bylo to frustrující, uvedl německý kancléř Politika Nedávný telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byl podle německého kancléře Olafa Scholze sice frustrující, hodlá ho ale zopakovat, řekl ve vysílání stanice RTL. Scholz Putinovi, který před téměř třemi lety nařídil invazi na Ukrajinu, zavolal v polovině listopadu. Vysloužil si za to ostrou kritiku doma i v zahraničí. ČTK Přečíst článek

Reklama

David Ondráčka: Nejde o Turka, ale o Klause. Motoristé jej chtějí dostat zpět do politiky Názory Klaus sobě, to je skutečný a jediný cíl retro projektu Motoristé sobě. Je to pokus o mocenský návrat Václava Klause a jeho devadesátkového gangu zpět do politiky. Nejde o Turka, jde o Klause. Tak to je třeba chápat, všechny řeči mají jen odvést pozornost od této podstaty. Jejich zakladatel Macinka to sám říká: „my nejsme béčko Andreje Babiše, my jsme áčko Václava Klause“. David Ondráčka Přečíst článek