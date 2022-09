Živnostníci půjdou kvůli drahotě ke dnu, varuje šéf německého svazu

Německá inflace vzrostla na 7,9 procenta. Řemeslníci a živnostníci jsou skoro na dně, varuje šéf Ústředního svazu německých řemesel (ZDH) Hans Peter Wollseifer. Německá ekonomika se přitom i podle zástupců vlády blíží ke stagnaci a zřejmě i k recesi, což sebou přináší i stále vyšší počet firemních insolvencí.

Šéf Ústředního svazu německých řemesel (ZDH) Hans Peter Wollseifer požádal o rychlou státní podporu pro firmy s ohledem na zvýšení cen. „Situace se dramaticky zhoršila, zejména pro energeticky náročné společnosti. Mnohé jsou teď po krk ve vodě," řekl Wollseifer." řekl německé agentuře DPA. „ „A tyto společnosti půjdou ke dnu, pokud jim vláda rychle nehodí záchranný pás přímé a nebyrokratické pomoci v nouzi," dodal.

Dosavadní zpožděná opatření nestačila, zdůraznil Wollseifer. „Aby se předešlo vlně bankrotů v živnostech, musí podpora přijít včas. A pro postižené firmy musí být jednoduché o ni zažádat," vysvětlil.

Němci šetří, tři čtvrtiny zakázek je ztrátových

V aktuálním průzkumu svazu, který zastupuje německé řemeslníky a živnostníky, o důsledcích ukrajinské války si 87 procent stěžovalo na narušení dodavatelských řetězců a zvýšené nákupní ceny. Stávající zakázky se staly neekonomickými: 70 procent účastníků uvedlo, že z nich už mají reálné ztráty. „Mnohým společnostem prostě chybí prostředky, aby přežily takovéto období sucha," varoval Wollseifer.

Naprostá většina firem (88 procent) vykázala od začátku roku zvýšené náklady na elektřinu a teplo, v průměru o 62 procent. Podle průzkumu je to problém zejména v potravinářském a automobilovém průmyslu. Jen minimum dokázalo přenést všechna zvýšení nákladů na své zákazníky: 70 procent uvedlo, že to dokázali alespoň částečně, a 27 procent vůbec ne. Je to dáno mimo jiné nedostatečnou ochotou zákazníků platit, nastavením existujících smluv a silnou konkurencí na trhu.

Inflace po dvou měsících mírného uvolnění se opět blíží osmiprocentní hranici. Rostoucí ceny energií a potravin v srpnu vytlačily meziroční inflaci až na 7,9 procenta, uvedl spolkový statistický úřad. V červenci míra inflace klesla na 7,5 procenta. Sleva na pohonné hmoty, kterou na tři měsíce zavedla spolková vláda, a devítieurová jízdenka na místní MHD zdražování v létě trochu utlumily. Platnost obou opatření skončila na konci srpna. Nejvíce zdražily potraviny a energie.

Recese je blízko

Německá ekonomika se ve druhém pololetí může dostat do stagnace a případně i do recese. Uvádí to zpráva spolkového ministerstva hospodářství, na kterou se odvolává agentura Reuters. Zpráva také zmiňuje rostoucí počet insolvencí. Počet firem, které jsou nuceny vyhlásit insolvenci, se podle zprávy zvyšuje, ministerstvo hospodářství ale zhoršující se situaci neoznačuje za insolvenční vlnu. Německý pracovní trh podle ministerstva i nadále dokáže čelit globálním nejistotám, vysoká zůstává i poptávka.

Kvůli zhoršující se situaci chystá německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann dočasné zmírnění insolvenčních pravidel, aby pomohl společnostem, které mají zdravé obchodní modely, ale potýkají se s dluhy kvůli vysokým nákladům na energie.

