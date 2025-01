Noví kurýři, restauratéři a zedníci. Loni v Česku vzniklo nejvíce podnikatelských subjektů od roku 2014

Podnikání se v loňském roce v ČR opět rozjelo, vzniklo 127 tisíc nových podnikatelských subjektů, o 10 tisíc více než předloni a nejvíce od roku 2014. Zároveň o více než dvě třetiny klesl i počet zaniklých firem a živnostníků, kteří ukončili činnost. Vyplývá to z údajů společnosti Imper a její on-line databáze českých firem Merk.cz.

"Poslední roky byly pro českou ekonomiku i spotřebitele značně turbulentní. Nicméně data ukazují, že budoucnost začínáme vnímat optimističtěji. Dá se říci, že po covidu, energetické krizi a skokovém zdražování začali Češi vidět pomyslné světlo na konci tunelu. Projevilo se to právě větší důvěrou ve zlepšení ekonomické situace a odstartováním vlastního podnikání," uvedl ředitel Imperu Tomáš Berger.

Loni bylo v Česku založeno 82 tisíc nových živností, což je nejvíce v tomto tisíciletí. Více lidí, 99 tisíc, začalo podnikat naposledy v roce 1999. Ve zbytku 90. let vznikalo každoročně více než 100 tisíc živností. Suverénně nejvíce se jich zrodilo na samém začátku podnikání v roce 1991 v tehdejším Československu. Jednalo se o více než 600 tisíc lidí, kteří se rozhodli podnikat jako živnostníci.

"Rekordní počet loni založených živností působí kontrastně proti roku 2023, kdy jich skončilo rekordních 277 tisíc. Jejich zánik ale ovlivnily i administrativní změny v podobě zavádění datových schránek, které byly pro spoustu lidí impulzem k ukončení pozastavených živností," uvedl Berger.

Nejvíce živnostenských oprávnění bylo loni vydáno v oboru silniční dopravy menších i větších nákladů, hostinské činnosti, prodeji lihu a lihovin a zednictví. V nejčastěji zakládaných oborech se objevují i maséři či zámečníci.

V loňském roce oproti tomu ukončilo svou činnost 65 tisíc podnikatelů. Nejčastěji končili se živností lidé podnikající v hostinské činnosti, a to 6419. V zednictví jich bylo 4068 a v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 3304. "Ve srovnání s dvěma předchozími roky jde o pokles a známku toho, že situace se pro živnostníky ustaluje, nicméně při pohledu na data z předkrizových let stále jde o 50procentní nárůst počtu zaniklých živností," dodal Berger.

Vedle 82 tisíc nových podnikatelů, kteří tvoří 65 procent všech vzniklých subjektů, bylo v loňském roce založeno také 29 tisíc společností s ručením omezeným a přes 8000 zahraničních fyzických osob. Vzniklo také 3046 nových spolků, 790 akciových společností a 261 nadačních fondů. Aktivní realitní trh přeje i společenství vlastníků SVJ, kterých vzniklo 1557. Loni přibylo také 240 svěřenských fondů.

Svou činnost naopak ukončilo 14 637 společností s ručením omezeným, podobně jako v předchozím roce. Ve srovnání s rokem 2014 jde o více než trojnásobný nárůst. Odborové organizace proti předchozímu roku zaznamenaly výrazný úbytek, vzniklo jich 85 a zaniklo 140.