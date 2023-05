Živě: O budoucnosti finančních služeb debatují experti na největší česko-slovenské fintech konferenci

Největší česko-slovenská fintech konference FinTech Roadmap právě začala. Odborníci z fintechu, bankovnictví, technologických firem, investičního sektoru a dalších souvisejících oblastí se sjeli do Prahy debatovat o nejžhavějších novinká a trendech ve finančním sektoru. Na akci vystoupí zajímaví řečníci ze společností jako je Mastercard, IDEMIA, Deloitte, Česká Spořitelna, Geetoo nebo Purple Ventures a další. Newstream nabízí celodenní živý stream z akce.

Reklama

Tato prestižní konference, která je pořádána již druhým rokem, se stala jedinečnou příležitostí pro profesionály ve finančním sektoru, kteří hledají inspiraci, nové trendy, inovace a možnosti pro rozvoj svého podnikání. Na programu konference budou prezentace od renomovaných odborníků, panelové diskuze, které pokryjí aktuální témata a jsou rozdělena do tří bloků - Fintech ekosystém, Inovace a Funding & business growth. Konference bude zahájena v 09:00.

Cílem konference je propojit české a slovenské subjekty zainteresované do FinTech a vytvořit tak větší, jednotnější a silnější trh.

Rozsáhlý program konference a možnosti networkingových aktivit slibují návštěvníkům zajímavý a obohacující zážitek.

Vybíráme z programu

AI V KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY

OPEN BANKING NENÍ PSD2

FINTECH TRENDY - JAK VYPADÁ BUDOUCNOST FINANČNÍCH SLUŽEB?

BUDOUCNOST JE V CLOUDU

PURPOSE-DRIVEN VC INVESTOVÁNÍ

Výnosnost andělských investic v Česku je vysoká, uspěje devět z deseti investorů Money Takřka devět z deseti tuzemských andělských investorů dokázalo svou investici do startupů zhodnotit. Víc než desetina z nich na ní dokonce vydělala více než desetinásobek. Průměrně do startupu andělští investoři vkládají mezi 25 a 50 tisíci eury (600 tisíc až 1,2 milionu korun). A přes 100 tisíc eur na jednu startupovou společnost investuje víc než čtvrtina investorů. Vyplývá to z průzkumu společnosti DEPO Ventures, advokátní kanceláře Havel & Partners a agentury CzechInvest. nst Přečíst článek

video Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory Newstream TV Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská. tzv Přečíst článek