Výnosnost andělských investic v Česku je vysoká, uspěje devět z deseti investorů

Takřka devět z deseti tuzemských andělských investorů dokázalo svou investici do startupů zhodnotit. Víc než desetina z nich na ní dokonce vydělala více než desetinásobek. Průměrně do startupu andělští investoři vkládají mezi 25 a 50 tisíci eury (600 tisíc až 1,2 milionu korun). A přes 100 tisíc eur na jednu startupovou společnost investuje víc než čtvrtina investorů. Vyplývá to z průzkumu společnosti DEPO Ventures, advokátní kanceláře Havel & Partners a agentury CzechInvest.

V protikladu k obecně rozšířenému pravidlu o velkém procentu padlých startupů průzkum naznačuje, že investice zatím převážně končí úspěchem. Zhruba dvě pětiny investorů (41 procent) považují výkonnost investic do startupů za vyšší nebo totožnou s ostatními třídami aktiv.

Rok 2022 byl plný zvratů. Energetická krize, válka na Ukrajině, vysoká inflace i očekávaný příchod recese radikálně změnily investiční prostředí. Investoři však složitou situaci dokázali využít. Průzkum ukázal, že to byla ideální doba k prodeji podílu ve startupu. Exit u některé ze svých investic již uskutečnilo zhruba 40 procent investorů, proti loňsku se počet investorů, kteří svou investici prodali, zvedl o více než 10 procentních bodů.

Svou investici už dokázala podle průzkumu někdy v minulosti zhodnotit drtivá většina investorů (téměř 86 procent). V nadpoloviční většině případů se jejich zisk pohyboval do pětinásobku původně vloženého obnosu, což je na evropské poměry obvyklé. Dalších 23 procent investorů svou investici zhodnotilo šesti- až desetinásobkem. A 12 procent respondentů si připsalo výnos, který původní investici překonal více než desetkrát. Našli se mezi nimi i tací, kteří si odnesli více než stonásobek vložených peněz.

Přepálené valuace startupů letos zmizí

Každý investor má v průměru vložené peníze do osmi různých firem. Zhruba dvě třetiny dotázaných investorů uvedly, že letos plánují investovat na stejné úrovni (38 procent), výrazně více plánuje investovat 16 procent investorů, méně než loni 13 procent dotázaných investorů.

Podle investičních profesionálů mohou letos přijít dobré investiční příležitosti. „Nedává smysl, abychom nyní omezovali svou investiční aktivitu. Letos chceme pokračovat dosavadním tempem, zainvestovat kolem 15 startupů v rané fázi. Výhodou je, že zmizely přepálené valuace některých startupů, což křivilo celý trh,“ říká Petr Šíma, partner DEPO Ventures.

Andělské investování není pro každého

Podle průzkumu vkládají peníze do startupů v rané fázi zpravidla podnikatelé (8,9 procenta), významnou část tvoří investoři na plný úvazek (17,8 procenta). Průzkum také zaznamenal sedm procent investorů z řad zakladatelů startupů. „Úspěšní zakladatelé podporují vznik nových startupů podobně jako dříve v Estonsku. Čím více úspěšných startupů zde bude, tím více přibyde andělských investorů,“ dodává Šíma.

Důvody investic se nicméně liší. Nejčastěji to je pomoc zakladatelům se získáním finančních prostředků (49 procent), s obchodním rozvojem (44 procent) a s provozem firmy (39 procent). Každým rokem také přibývá přibývá investorek. Přestože jsou stále v menšině, v aktuálním průzkumu jich bylo celkem 17 procent, což je o sedm procent více než v roce 2021.

Investoři věří umělé inteligenci a fintechu

Nejvíce investované oblasti jsou umělá inteligence AI (54 procent), fintech (48 procent) a healthtech (35 procent). Jednotlivá odvětví jsou však většinou pokrytá rovnoměrně. Investoři se obvykle nezaměřují na jeden segment, ale mohutně diverzifikují. „Vzhledem k situaci na blockchainovém trhu se nepřekvapivě loni prudce (o 15 procentních bodů) propadl zájem o startupy, které se zaměřují na technlogii blockchain,“ poukazuje Šíma.

Z průzkumu vyplynulo, že ani v roce 2023 by neměl přinést žádný výrazný pokles investiční aktivity andělských investorů. „Předpokládám ale, že vzhledem k současné ekonomické situaci budou investoři klást daleko větší nároky na to, aby startupy měly aktuálně již skutečnou hodnotu. Budou si investice pečlivěji prověřovat a hledat opravdu odolné firmy, které mají prokazatelný byznysový či inovační potenciál.

Andělští investoři se tak posouvají právě k sofistikovanějším oborům, jako je fintech, AI a medtech. Rok od roku také významně roste počet investorek. To vše dává optimistický výhled pro české VC prostředí nejen v roce 2023,“ říká Jaroslav Baier, counsel v advokátní kanceláři Havle & Partners.

