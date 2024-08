Jak investovat v Česku? Experti na to odpoví již v půlce září

V Praze se chystá jedinečná příležitost pro všechny, kteří se zajímají o investování. V pondělí 16. září se koná akce zaměřená na investiční možnosti v Česku. Půjde o večer plný inspirativního obsahu od předních řečníků, kteří představí nejlepší možnosti pro investování.

Reklama

Jaká jsou specifika českého investičního trhu? Jeho struktura? A co aktuální situace na realitním trhu? Tyto a další otázky budou diskutovány dne 16. září 2024 od 17:30 hodin ve Work Lounge Na Příkopech, v rámci akce Jak investovat v Česku?, kterou pořádá portál Expats.cz. Server Newstram je mediálním partnerem akce.

Řečníci, kteří na akci vystoupí, mají zkušenosti z různých investičních oblastí, tradičních i alternativních. Ač je akce koncipovaná především pro cizince v Česku, informace, které budeme sdílet, jsou relevantní a zajímavé pro jakéhokoliv investora.

Během přestávek bude připraveno občerstvení či ochutnávky vína.

Kdy? - 16. září 2024 od 17:30 do 21:30 hod. Kde? - Work Lounge Na Příkopech Za kolik? - 800 korun (včetně DPH) Lístky kupujte zde

Jaká budou témata?

Specifika českého investičního trhu, struktura a užitečné informace

Výhody využívání bankovního finančního poradce a/nebo investiční aplikace

Aktuální situace na realitním trhu

Investice do umění

Investice do technologií ve střední a východní Evropě

Kryptoměny

Daňové důsledky investic

Potvrzení řečníci

Moderátorka Eva Čerešňáková

Jana Brodani, Executive Director Czech Capital Market Association

Jan Hlavsa, Founder at Fondee

Jiří Vančura, Director Real Estate and Corporate Finance at TRINITY BANK a.s.

Alexandra Bízková, Chair of the board at Pro Arte SICAV

Petr Šíma, Founder and Partner at Depo Ventures

Štěpán Kouba, Leadership & Growth in Digital Assets at Blockmate

Martin Felenda, Managing partner, Schaffer & Partner

Plánované přednášky

Investujte s jistotou: Objevování potenciálu České republiky

Reklama

Investiční sektor v České republice je součástí evropského prostředí. Existují však některá specifika, která by měl každý investor vzít v úvahu. S Janou Brodani se podíváme na tato specifika, strukturu trhu a zdroje užitečných informací.

Nastavte a zapomeňte: Umění pasivního investování v Česku

Už jste někdy měli pocit, že vaše investiční strategie potřebuje trochu klidu? Připojte se k Janu Hlavsovi, CEO investiční platformy Fondee, na nadcházející akci Expats.cz a ponořte se do vzrušujícího světa pasivního investování. Zapomeňte na denní jízdu na horské dráze akciového trhu a na frenetické nákupy a prodeje. Naučte se, jak nechat své peníze pracovat pro vás, zatímco objevujete krásné hrady a pivovary Česka.

V této přednášce odstraníme složitosti finančního žargonu a ukážeme vám jasnou, jednoduchou krásu pasivní investiční strategie. Zjistěte, proč stále více lidí využívá tyto metody k efektivnímu a bezstresovému růstu svého bohatství. Ať už šetříte na chatu v Alpách nebo na další velké dobrodružství, zjistěte, jak vám dobře vytvořené pasivní investiční portfolio může pomoci dosáhnout vašich finančních cílů, aniž byste museli omezovat svůj volný čas.

Umělecké investice 101: Umění jako třída aktiv

Není nic vzrušujícího než vstoupit do světa umění. Nechat se pozvednout a inspirovat uměním – uměním, které může otevírat nové obzory, provokovat nebo odemykat kreativní potenciál. V tomto ohledu je to určitě nejcennější investice. Z finančního hlediska však může být příběh zcela odlišný. Bez odborného dohledu je nejlepší začít opatrně a začít shromažďovat informace, než se do toho ponoříte. Přednáška Alexandry Bizkové poskytne stručný úvod do umění jako cenného alternativního investičního aktiva a pokryje praktické aspekty investování do umění.

Odhalení potenciálu: Prozkoumání investičních příležitostí v technologiích ve střední a východní Evropě

Venture capital byl hlavním hnacím motorem inovací za posledních 50 let a je také považován za nejvýkonnější třídu aktiv. Region CEE však stále zaostává, pokud jde o množství investovaného kapitálu. Přesto je region dobře známý pro své technologické dovednosti a podnikavost, což představuje příležitost k růstu. Pokud jste již dříve investovali do startupů, objevíte příležitosti ekosystému CEE. Pokud jste dosud neinvestovali, dozvíte se, co vám může nabídnout a jak nejlépe investovat, představí Petr Šíma.

Kryptoměnová zlatá horečka: Využití příležitostí na českém trhu

Objevte prosperující globální a místní kryptoměnové trhy, pochopte různé typy krypto měnových aktiv a orientujte se v regulačním prostředí v České republice a EU. Poznejte různé investiční příležitosti včetně obchodování, držení a startupových projektů, zatímco získáte přehled o rizicích a úvahách pro informovaná investiční rozhodnutí. Připravte se na svůj podíl v kryptoměnové zlaté horečce!