Asociace venture kapitálu vyzdvihly transakce roku. Cenu si odnášejí Manta i Daytrip

Své soutěžní klání nemají jen sportovci či umělci, ale také úspěšné firmy investující a působící v segmentu private equity a venture kapitálu. Vyhlášení vítězů už 4. ročníku cen CVCA & SLOVCA Awards proběhlo na slavnostním galavečeru v zahradách hotelu Grand Mark v Praze.

Stejně jako v předchozích letech bylo finále soutěže CVCA & SLOVCA Awards velmi těsné, a to ve většině z osmi soutěžních kategorií. V některých šlo podle pořadatelů soutěže dokonce jen o jednotky hlasů. Nejdramatičtější pak bylo hlasování v kategorii PE Deal roku, kdy o jeden jediný hlas zvítězil exit společnosti TES Vsetín fondem ARX Equity Partners. Cenu si odnesl celý profesní tým, který na transakci pracoval, tedy CMS Cameron Mckenna, Lincoln International, PwC ČR, Ramboll a Renomia.

TES Vsetín je strojírenská společnost s více než stoletou historií. Zabývá se výrobou zakázkových generátorů, elektromotorů, pohonů a dalších elektrických strojů a jejich systémových komponentů.

Jak soutěž probíhá

Speciální profesní klání, které se letos uskutečnilo již počtvrté, vzniklo s hlavním cílem pravidelně oceňovat úspěchy na poli private equity a venture kapitálu. Úspěšné firmy z obou těchto oblastí do soutěže každoročně už začátkem kalendářního roku nominují členové české i slovenské asociace CVCA & SLOVCA. Letos to bylo už v osmi soutěžních kategoriích. Část z nich se přitom týká obou zemí a jsou tedy československé, část je zaměřena jen národně. Odborná porota složená z členů CVCA a SLOVCA následně v každé kategorii vybere trojici finalistů a o vítězích pak hlasují až do června členové obou asociací online.

Na rozdíl od předchozích ročníků se letos ve specializovaných kategoriích samostatně oceňovaly i venture kapitálové exity a investice. „Není možné srovnávat velký exit typu Manta s úspěšným investičním kolem přes deset milionů dolarů, proto jsme se společně s porotci dohodli na rozdělení investic a exitů. A doufáme, že úspěšných exitů bude v dalších letech stále více,“ uvedla pro newstream.cz CEO CVCA Zuzana Picková.

Vítězné startupy

Ocenění za nejlepší exit si odnesl nakonec startup Manta Tomáše Krátkého společně s investory Credo Ventures, EBRD Venture Capital a Senovo. Manta působí v oblasti datových toků, v několika investičních kolech získal od investorů dohromady přibližně 1,2 miliardy korun.

VC investicí ČR se stal Daytrip, který v loňském investičním kole B získal 10 milionů amerických dolarů od koinvestorů vedených Taiwania Capital. Daytrip je platforma spojující místní řidiče s turisty. Z více než osmi tisíc zapojených řidičů ve více než stovce zemí světa se díky platformě stávají průvodci, kteří turistům přibližují běžný život v zemi, místní kulturu, jídla, zvyklosti, ale i netradiční zákoutí.

Slovenskou investicí roku se stal startup Cloudtalk Martina Malycha a Viktora Vaneka investovaný fondy HenQ Capital Partners B.V., KPN Ventures, Lead Ventures, Orbit Capital, Point Nine Management a Presto Ventures. CloudTalk vyvíjí software pro telefonování a call centra, který je poháněný umělou inteligencí.

„Jsme rádi, že díky private equity a venture kapitálovým investicím vzniká jak v Česku, tak i na Slovensku množství příběhů úspěšných firem, které expandují jak na domácím, tak na zahraničních trzích a významně podporují růst a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Vedle toho pak tyto investice přinášejí investorům do private equity a venture kapitálových fondů také atraktivní výnosy,“ poznamenal Jiří Beneš, předseda představenstva CVCA a zároveň managing partner fondu Genesis Growth Equity Fund.

Cena pro pionýra českého venture kapitálu

Zvláštní cenu za přínos trhu private equity a venture kapitálu pak letos převzal Michal Nosek, který stál u rozjezdu tohoto trhu v Česku. Byl totiž přímo u vzniku České private equity a venture kapitálové asociace a následně se stal jejím prvním předsedou. Současně také už v roce 1995 založil i jeden z prvních private equity fondů v České republice, Fond rizikového kapitálu, který za dobu své existence uskutečnil celkem 11 investic. Nosek působil také jako člen správní rady nadace VIA. A nyní více jak 20 let působí jako generální ředitel společnosti Plastika v Kroměříži, kterou v roce 2003 koupil se svými společníky.

„PE a VC industry, tedy správci PE a VC fondů, jejich poradci, financující banky a pojišťovny, ti všichni pomáhají růstu zejména malých a středních firem v regionu právě díky financím PE a VC investorů,“ vysvětlila Zuzana Picková, ředitelka CVCA, proč ocenění CVCA Awards vůbec před čtyřmi lety vznikla.

„Jsme rádi, že se i touto cestou daří stále více zviditelňovat, co přináší investování prostřednictvím private equity a venture kapitálových fondů. V posledních letech vidíme nárůst VC investic, tedy investic do rizikových inovativních projektů, které mohou pomoci budoucímu ekonomickému růstu a rozvoji země. Vítězství Manty je toho jasným důkazem,“ doplňuje.

