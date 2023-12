Stanislav Šulc: Proč Fialova vláda zvyšuje daně? Ostatní řešení by byla bolestivější

Blíží se 1. leden a spolu s ním také největší změny v daních za poslední dekádu. Důvodů pro to má vláda opravdu dost. Nicméně fakt je i ten, že měnit daně je oblíbená disciplína všech vlád. Přitom právě daně by měly být stabilním základem fungování společnosti.

Můžeme začít takovým malým vtipem. Vždycky, když do firmy nastoupí nový šéf a chce se předvést, nechá po chvíli rozkoukávání změnit logo společnosti a její vizuální identitu. Je to rychlá a viditelná změna. Zdánlivě nic nepřinese, ale přitom jde o radikální zásah do toho, jak bude společnost vnímaná klienty. A tam může nastat velký problém.

Bohužel ze stejné logiky vychází většina polistopadových českých vlád. Po nástupu a chvíli „rozkoukávání“ snad všechny přistoupily k tomu, že nějak proměnily daně. Daně přitom jsou skutečně tím nejdůležitějším, čím se stát identifikuje. Svým občanům daněmi naceňuje svou službu, potenciálním investorům jimi dává najevo, jak moc o ně stojí.

I proto by daně měly být stabilní. Měly by jasně definovat, o jaký stát se jedná. Chceme být malým státem otevřeným investorům? Chceme jasně říkat, o jaké investory nám jde? Chceme být státem, který občanům nabízí jen základní potřeby, nebo naopak bujícím státním aparátem, který „se postará“? To všechno může stát definovat právě daněmi.

Daně jako mocenský nástroj

A vlastně to i dělá. Problém je, že to každé čtyři roky definuje pořád znovu. A rozhodně neplatí dovětek „a lépe“. Nejde o to principiálně mít co nejnižší daně, protože na to jednak v současnosti není vhodná doba, navíc v myslích daňových poplatníků daně nikdy nebudou „nízké“. A to snad i ty nulové.

Jde ale o to, že se v české politické realitě daně jsou především mocenským nástrojem. A hlavním prostředkem politického boje. Když k tomu připočteme fakt, že se v současnosti všechny volby definují jako „ty nejdůležitější v našich životech“, kde o pekelný koktejl.

Znamená to totiž, že každá nová vláda již předem avizuje, že bude měnit daně. A to pro stabilitu společnosti nevěstí nic dobrého.

Fiala a spol.

Aktuální vládu tato situace doběhla snad nejflagrantněji ze všech vlád od roku 2000. Většina stran vládní koalice se označuje za středo-pravicové, v politické kampani tedy o růstu daní nemohla být řeč. Ekonomické realitě navzdory.

Fialu a spol. však ekonomická realita doběhla a nejen, že nemohou daně snížit, jak by si jistě přáli. Oni je dokonce musejí zvyšovat. A to radikálně. Tedy „musejí“. Samozřejmě že nemusejí, ale pokud chtějí zachovat stávající státní aparát a službu, tak jim nic jiného nezbývá. V aktuální situaci tak i největší změna v daňovém řádu od Topolánkovy vlády je vlastně to méně radikální tah než jakákoli alternativa.

Na stát si sáhnout nedáme

V nastalé ekonomické situaci by totiž alternativy byly poměrně bolestivé pro celou řadu lidí. Pardon, voličů. Musela by se snížit ona státní služba, která sice není nijak přesně definovaná (kromě všemi zákony státu), ale zároveň je brutálně nárokována.

Chceme „bezplatné“ školství a zdravotnictví, stovky kilometrů dálnic, železnic, jistotu, že nás na ulici nikdo nezastřelí, důchody, sociální dávky, funkční samosprávy, funkční infrastruktury. Jak se svět zesložiťuje, udržet v chodu všechny tyto věci je zkrátka stále nákladnější. A to se s nízkými daněmi vylučuje.

Je to tak velký paradox vlády Petra Fialy, která by jako „konzervativní“ měla snižovat daně. Jenomže pak by byla vlastně nejprogresivnější vládou za posledních třicet let a vyhnala by statisíce lidí do ulic. Samozřejmě lze vytáhnout oblíbený „argument Thatcherová“. Přesně to totiž legendární britská premiérka udělala. Jenomže ruku v ruce s tím docházelo k razantní proměně britské ekonomiky. A o té se u nás zatím ani nesní, když se náhodou spí.

