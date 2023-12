Připravte se na to, co se změní ohledně DPH v roce 2024. Do sazby 21 procent spadne i pivo

Rok 2024 bude nejen ve znamení změn, které mají za cíl snižovat deficit veřejných financí, které přináší konsolidační balíček vlády Petra Fialy. Čeká nás i řada dalších významných legislativních změn jakou jsou například změny dotýkající se zákona o dani z přidané hodnoty. Ve spolupráci s daňovými experty z poradenských společností BDO a Moore Czech Republic tentokrát přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které se v roce 2024 dotknou prakticky všech obyvatel. Budou se týkat spotřební daně u zbytných věcí, ale i DPH u zboží a služeb pro osobní potřebu, kterou platíme všichni.

Reklama

Legislativní daňové novinky, které přicházejí v platnost v roce 2024 mají nejen pomoci snižovat velké zadlužení naší země. Mají narovnat také nesystematické či nelogické výjimky v daních a zjednodušit a sjednotit systém daní z přidané hodnoty (DPH). Vládní konsolidační balíček tak významně ovlivní také zákon číslo 235/2004 Sbírky o dani z přidané hodnoty.

Budeme mít 2 hlavní sazby DPH a nulovou

Chystané změny DPH se v příštím roce promítnou do téměř všech oblastí služeb i u velkého množství zboží. V roce 2024 se začnou aplikovat dvě sazby DPH, a to konkrétně základní ve výši 21 procent a snížená ve výši 12 procent. Třetí nulová sazba se bude týkat jen několika málo vybraných produktů a služeb. Místo dvou původních snížených sazeb, 10procentní a 15procentní, bude u nás tedy snížená sazba nově už jen ta 12procentní, což povede k přeřazení vybraných zboží a služeb do jiné sazby.

Pokles sazby DPH na 12 procent ale neznamená, že ušetříme

Tou nejzásadnější změnou bude podle expertů snížení sazby u potravin z dosavadní 15procentní na 12procentní. Snížení na nižší sazbu DPH „12 %“ se bude týkat všech potravin, včetně základních potravin jako je pečivo, mléko, maso, zelenina a ovoce. Nakolik tento pokles DPH pocítíme i v naší peněžence je ovšem podle všech oslovených expertů otázka, protože řada obchodů hlásí spíše zdražování. „Toto opatření bylo jedno z mála, které mělo být ve prospěch spotřebitelů a mělo se teoreticky promítnou do snížení cen potravin. Nicméně velcí obchodníci nyní spíše mluví o zvýšení cen potravin v novém roce než o opaku, a to i v situaci, kdy potravináři a zemědělci zlevňují dodávané potraviny do obchodních řetězců. Dopad daňového opatření na rodinné rozpočty je tedy aktuálně otevřený,“ konstatují daňoví odborníci z Moore.

Ke snížení DPH o 3 procenta na 12 procent nově dojde nejen u potravin a vymezených nealkoholických nápojů včetně kohoutkové vody, ale také například u zdravotnických prostředků, dětských autosedaček, nemovitostí pro sociální bydlení či pohřebních služeb. A týkat se bude rovněž stavebních prací u rodinných a bytových domů. Na 12procentní sazbu klesne DPH z původních 21 procent rovněž v případě příležitostné, tedy nepravidelné hromadné autobusové dopravy osob a dále i u zdravotnických a diagnostických prostředků na jedno použití a na jejich opravy či dodávání potravin.

A v neposlední řadě budou 12procentní sazbou zdaněna také prakticky veškerá periodika, a to bez ohledu na to, jak často budou vycházet. Týkat se to bude prodeje, půjčování či jejich pronájmu jak u klasických novin, tak i časopisů a dalších periodik.

Zvýšení DPH na 12 procent

V rámci sjednocování budou mít stejnou, tedy 12procentní sazbu DPH, nicméně i kategorie, které původně měly sazbu nižší, 10procentní. Vedle periodik bude nově tato sazba 12 procent platit i pro ubytovací a stravovací služby, vodné a stočné, teplo a chlad, léky nebo také vstupenky na sportovní a kulturní akce či wellness služby (v tureckých a parních lázních, sauny a solné jeskyně).

Nejvyšší sazba 21 procent

Ještě větší zvýšení sazby DPH, na 21 procent, se bude týkat nově i kategorií, které dosud byly v 10procentní nebo 15procentní sazbě. Tato legislativní úprava se dotkne jak kadeřníků, či autorů a umělců, tak i ševců, opravářů kol, úklidových prací v domácnostech, a dokonce i sběru včetně přepravy a ukládání komunálního odpadu. A v neposlední řadě pak do nejvyšší sazby spadne i palivové dřevo a řezané květiny. Řadu Čechů ovšem nejspíš citelně zasáhne pak to, že vyšší sazba se bude vztahovat nově nejen na většinu nápojů, ale dokonce i na točené pivo.

Co bude nově od DPH osvobozeno

Od DPH s nárokem na odpočet daně však budou osvobozeny knihy, které splní definici zákona. A týkat se to bude jak klasických knih na papírovém či jiném fyzickém nosiči (CD nebo DVD), tak současně také knih v elektronické podobě. Do této kategorie spadají nejen e-knihy, ale i stále populárnější audioknihy.

Poroste i spotřební daň u věcí zbytných jako je alkohol či tabák

Zatímco u lihových nápojů poroste spotřební daň v následujících letech rychleji, než se očekávalo, v případě alternativních tabákových výrobků to bude naopak pomaleji. V průběhu následujících dvou let se tedy bude postupně navyšovat spotřební daně z lihu vždy každý rok o 10 procent a v roce 2026 to bude o 5 procent. Zvýší se rovněž i zajištění daně z lihu pro provozovatele daňového skladu.

Pro rok 2024 se zvyšuje spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 procent a v následujících třech dalších letech pak každý rok o 5 procent. Zdražení se bude týkat ovšem i populárních elektronických cigaret a nikotinových sáčků.

„Zvýšení daně u elektronických cigaret má proběhnout ve schématu 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně, u nikotinových sáčků ve schématu 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g. Kromě toho návrh zahrnuje 15procentní zvýšení daně ze zahřívaného tabáku každý rok od roku 2024 do roku 2027,“ upřesňuje vedoucí daňového oddělení a partner společnosti BDO Zenon Folwarczny.

Současně ještě dodává, že u spotřební daně z leteckých pohonných hmot se nově ruší osvobození pro letecké pohonné hmoty u jakékoliv vnitrostátní přepravy a to včetně letecké záchranky.

Od roku 2024 bude 23% daň z příjmu platit výrazně více lidí než dosud Money Novinky u daní z příjmů pocítí ve své peněžence řada daňových poplatníků už v příštím roce. Od příštího roku se například rozšíří řady zaměstnanců a OSVČ, kterých se týká druhá 23% sazba daně z příjmů. Změny se dále dotknou jak zaměstnanců se stravenkami a různými benefity, tak i všech, kteří pracují na dohody o provedení práce, jsou OSVČ nebo ti, kdo si dosud odčítali slevu na nepracují manželku či manžela. Až na výjimky, jako je školkovné, ale nepůjde o nijak závratné zdražení. Vláda si od těchto všech změn ovšem slibuje nejen více peněz do státní kasy, ale současně tím ruší i řadu nesystémových slev na daních, které různé skupiny bezdůvodně zvýhodňovaly oproti ostatním. Podrobnosti všech nejdůležitějších změn, které se týkají příjmů dosažených až v roce 2024, jsme probírali s daňovým poradcem Janem Kotalou, jedním ze šéfů poradenské společnosti EKP Advisory. Věra Tůmová Přečíst článek

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu, říká Jan Kotala z EKP Advisory Money Od 1.ledna 2024 vejde v účinnost většina daňových a účetních změn, které schválil Parlament v rámci konsolidačního balíčku vlády. Kabinet Petra Fialy jej navrhl primárně kvůli slibované konsolidaci veřejných rozpočtů. „Množství změn, které vstoupí v platnost, ovšem bude největší za posledních 14 let. Bude to taková daňová revoluce,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz o daňových novinkách Jan Kotala, jeden ze šéfů poradenské společnosti EKP Advisory, která se specializuje na daně a účetnictví. Věra Tůmová Přečíst článek

Digitalizace státní správy by měla zrychlit. Pomohlo by to žadatelům o dávky i jejich kontrole Money Ačkoliv počet žadatelů o sociální dávky a státní příspěvky v posledních letech v Česku roste, stále se podle vybraných statistik nedostávají informace o možnostech čerpání ke všem, kterým by mohly pomoci v obtížné životní situaci. Úřad práce, který 21 dávek administruje, totiž potřebné lidi na jejich nárok neupozorňuje. Spoléhá se, že si lidé vše zjistí sami nebo v poradnách neziskových organizací. Situaci i kontrole žadatelů by pomohla i rychlejší digitalizace státní správy. Věra Tůmová Přečíst článek