Lukáš Kovanda: České řidiče čekají druhé nejlevnější prázdniny v historii

Pohonné hmoty budou v Česku o těchto prázdninách nečekaně levné. Alespoň tedy v poměru k hrubé měsíční mzdě. Řidiči totiž budou moci za částku odpovídající právě hrubé měsíční mzdě u tuzemských čerpacích stanic zakoupit více než 1200 litrů pohonných hmot.

Něco takového bylo v celé historii novodobé ČR možné dosud jen o prázdninách roku 2020 (viz graf níže). Tehdy ovšem ceny výrazně srazila covidová pandemie. Cestování bylo kvůli pandemickým restrikcím omezené, u nás i v zahraničí, což vytvářelo masivní tlak na pokles cen pohonných hmot i v ČR.

České řidiče čekají druhé nejlevnější prázdniny v historii ČSÚ, CCS

Pokud bychom nebrali v potaz prázdniny covidového roku 2020, které se z důvodu restrikcí poněkud vymykaly, jsou ty nadcházející z hlediska motoristů těmi úplně nejlevnějšími relativně „normálními“ prázdninami v historii.

V právě končícím druhém letošním čtvrtletí se podle prognózy dá pořídit za částku odpovídající průměrné mzdě hned 1210 litrů pohonných hmot (pro názornost se počítá souhrnná průměrná cena získaná z průměrné ceny benzínu a průměrné ceny nafty).

O letošních prázdninách, tedy již ve třetím čtvrtletí, by se tento počet měl vzhledem k očekávanému vývoji cen pohonných hmot a také vzhledem k předpokládanému vývoji průměrné mzdy pohybovat v rozmezí od 1220 do 1250 litrů. Byl by tak až o zhruba 350 litrů vyšší než loni v létě; za částku odpovídající průměrné měsíční mzdě tudíž letos o prázdninách půjde pořídit až o 350 litrů pohonných hmot více než loni o prázdninách.

O loňských prázdninách byly pohonné hmoty výrazně dražší než letos kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu, přičemž zároveň průměrná mzda byla nominálně o necelých deset procent nižší, než bude o těchto prázdninách.

Motoristé ale o těchto prázdninách pořídí za částku odpovídající průměrné mzdě více pohonných hmot i než o prázdninách roku 2021, kdy se jednalo o necelých 1200 litrů. A za částku průměrné mzdy tedy také pořídí více pohonných hmot než o prázdninách kteréhokoli roku z období let 1993 až 2019.