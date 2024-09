Yellenová: USA směřují k měkkému přistání

Americká ekonomika zdravá. Údaje o zaměstnanosti z posledních měsíců jsou signálem měkkého přistání, nikoli recese, uvedla ministryně financí USA Janet Yellenová.

Ministryně financí Janet Yellenová se v sobotu snažila ujistit veřejnost, že americká ekonomika je i nadále silná, a to navzdory řadě slabých zpráv o zaměstnanosti, které zneklidnily investory a oslabily akciový trh, píše CNBC.

„Jsem nyní pozorná k riziku poklesu na straně zaměstnanosti, ale to, co si myslím, že vidíme, a doufám, že budeme vidět i nadále, je dobrá, solidní ekonomika,“ uvedla Yellenová.

Růst počtu pracovních míst se ve srovnání s „náborovým šílenstvím“, kdy se USA znovu otevřely po pandemii covid-19, zpomalil, ale ekonomika je „hluboko v oživení“ a „v podstatě funguje na plné zaměstnanosti“, uvedla Yellenová.

Komentář ministryně financí přišel den poté, co statistický úřad práce oznámil další měsíc, kdy byly údaje o zaměstnanosti horší, než se očekávalo.

Počet zaměstnanců mimo zemědělství, který je ukazatelem tvorby pracovních míst v USA, se v srpnu zvýšil o 142 tisíc, což je méně, než předpokládala prognóza společnosti Dow Jones, která počítala se 161 tisíci zaměstnanci. Chybějící údaje obnovily obavy ze zpomalování trhu práce, přičemž index S&P 500 v pátek klesl a zakončil tak nejhorší týden od března 2023.

Žádný strach, vše je na dobré cestě

Míra nezaměstnanosti se však snížila na 4,2 procenta a růst počtu pracovních míst byl v srpnu vyšší než v červenci. Akciový trh se na začátku minulého měsíce prudce propadal poté, co slabá červencová zpráva vyvolala nové obavy z recese v USA.

Yellenová se v sobotu snažila uklidnit nervozitu ohledně stavu ekonomiky: „Nevidím, že by blikala červená světla.“

Údaje o zaměstnanosti vyvolaly obavy, zda Federální rezervní systém dokáže vyřešit takzvané „měkké přistání“, tedy zvýšit úrokové sazby, aby dostal inflaci pod kontrolu, a poté provést škrty dříve, než se ekonomika dostane do recese. Všeobecně se očekává, že Fed tento měsíc sníží úrokové sazby.

Yellenová uvedla, že Spojené státy jsou na této cestě: „Bylo opravdu úžasné, že se nám podařilo snížit inflaci tak významně, jak se nám to podařilo. To je to, co by většina lidí nazvala měkkým přistáním,“ řekla.

