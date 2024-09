Stiglitz: Fed zašel příliš daleko. Je čas normalizovat sazby

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz se domnívá, že Federální rezervní systém by měl na svém nadcházejícím zasedání snížit úrokovou sazbu o půl procentního bodu, píše server CNBC.

Stiglitz obvinil americkou centrální banku, že při zpřísňování měnové politiky zacházela „příliš daleko a příliš rychle“ a zhoršovala tak problém inflace.

Nejpravděpodobnějším výsledkem zasedání Fedu 17. a 18. září je podle tržních odhadů snížení sazeb o 25 bazických bodů. V posledních dnech se ale zvýšily sázky na snížení o 50 bazických bodů.

Stiglitz uvedl, že je „opravdu důležité“, aby Fed normalizoval úrokové sazby, a dodal, že bylo chybou, že americká centrální banka od roku 2008 držela základní zápůjční sazbu tak dlouho blízko nuly.

„Pak ale překročili hranici, na které se úrokové sazby nacházely, a to podle mého názoru ohrozilo ekonomiku za velmi malý přínos a pravděpodobně ve skutečnosti zhoršilo inflaci, paradoxně proto, že pokud se podíváte pozorněji na zdroje inflace, její velkou složkou bylo bydlení,“ řekl Stiglitz.

Základní zápůjční úroková sazba Fedu je v současné době cílována v rozmezí 5,25 až 5,5 procenta.

Sázky na snížení sazeb o půl procentního bodu rostou

Podle nástroje FedWatch skupiny CME obchodníci v současné době odhadují asi 59procentní šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů v září, 41 procent odhaduje snížení sazeb o 50 bazických bodů. Sázky na snížení sazeb o 50 bazických bodů činily před více než týdnem 34 procent.

Ne všichni vidí nutnost snížit sazby razantněji než o čtvrt bodu. „Snížení o 50 bazických bodů by mohlo vyslat špatný signál trhům a ekonomice. Mohlo by vyslat zprávu o naléhavosti, a víte, to by mohlo být sebenaplňující se proroctví,“ řekl řekl CNBC George Lagarias, hlavní ekonom ve Forvis Mazars a dodal: „Není důvod k panice. Takže by bylo velmi nebezpečné, kdyby k tomu Fed přistoupil bez konkrétního důvodu.“

