Elon Musk v americké vládě? Proč ne. Dnes je možné vše

Výstředník a jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk půjde řídit komisi, která má naučit americkou vládu šetřit. Pokud Donald Trump vyhraje volby.

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přišel v této kampani s trochu jinou strategií než dříve. Heslo Make America Great Again, kterou prvně oslovoval americké frustrované podnikatele dělníky, existuje pořád, ale obrací se i na opačný konec společnosti, na hochy z Wall Street a Silicon Valley.

Tento týden Trump prohlásil, že by do vlády přizval i největšího výstředníka z nich, Elona Muska. Musk by měl dohlížet na restrukturalizaci státních financí, reformy a na to, aby se šetřilo. Že je to člověk, který si kvůli nakládání se zaměstnanci a vyhazovům nedávno vysloužil negativní publicitu i pozornost úřadů, Trumpovi a dalším boháčům asi nevadí. Ale co na to MAGA dělníci?

Kamarádšoft Trumpa s Muskem už trvá delší dobu. Musk se jej dlouhodobě veřejně zastává na sociální síti X, dokonce mu slíbil poslat 45 milionů do kampaně. Přitom Trumpovy obchodní války s Čínou před pár lety Muskův byznys v asijské velmoci poškozovaly. A Elon Musk Bidena, který v protekcionismu vůči Číně pokračoval, za to ostře kritizoval. Je tedy možné, že pokud Trump volby vyhraje, politiku vůči Číně otočí.

Protože pevného zdá se není nic. Trump během prezidentování kritizoval kryptoměny a nyní říká, že je bude podporovat, jeho kampaň příspěvky v bitcoinu a spol. přijímá. Dokonce vystupuje na konferencích vedle zastánců digitálních měn a kryptoanarchie. Mezi jeho podporovatele se proto hlásí čím dál více celebrit z kryptoměnové scény, jako jsou technologičtí guruové bratři Winklevossové či Marc Andreessen and Ben Horowitz.

Trumpův případný budoucí viceprezident J.D. Vance také pochází z tohoto prostředí, pracoval pro investora a myšlenkového guru nové pravice Petera Thiela v jeho fondech v Silicon Valley.

Elon Musk uvedl, že roli ve vládní komisi Donalda Trumpa, pokud vyhraje volby, velmi rád přijme - rád poslouží Americe, pokud bude příležitost. To je všechno hezké, ale věřit se tomu dá jen do určité míry. Trumpovi vlivní hoši budou sloužit Americe, pokud to bude sloužit také jim. Tak ještě, aby se zájmy velkých peněz a veřejnosti shodovaly.