Palec dolů. Nadnárodní banky předpovídají Číně horší budoucnost

Několik významných bank v poslední době zhoršilo výhled vývoje čínské ekonomiky na letošní rok, naposledy tak učinila americká investiční banka Goldman Sachs. Oživení druhé největší ekonomiky světa po uvolnění protipandemických opatření totiž ztrácí dynamiku, upozornil zpravodajský server CNBC.

Goldman Sachs snížil výhled letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) Číny na 5,4 procenta, zatímco dosud analytici této banky počítali s růstem o šest procent. Dříve už výhled revidovaly směrem dolů například banky UBS, Bank of America nebo JPMorgan.

banka předchozí výhled aktuální vyhled Bank of America 6,3 5,7 Goldman Sachs 6,0 5,4 JPMorgan 5,9 5,5 Nomura 5,5 5,1 Standard Chartered 5,8 5,4 UBS 5,7 5,2

Goldman Sachs má za to, že Čínu čekají další potíže. Výhled snížila mimo jiné s ohledem na slabé ekonomické statistiky a rostoucí tlak na sektor nemovitostí.

Pesimismus na všech stranách

„Vzhledem k přetrvávajícím problémům na trhu nemovitostí, všudypřítomnému pesimismu mezi spotřebiteli a podnikateli a pouze mírnému uvolnění vládních opatření (...) snižujeme prognózu reálného HDP na rok 2023,” uvedli ve zprávě ekonomové této americké investiční banky.

Země podle nich čelí řadě makroekonomických problémů, z nichž jmenovali "demografii, několikaletý pokles na trhu nemovitostí, problémy s implicitním zadlužením místních vlád a geopolitické napětí".

Očekávají také další oslabení jüanu vůči americkému dolaru vlivem rozdílného přístupu centrálních bank dotyčných zemí k úrokovým sazbám. Zatímco čínská centrální banka bude patrně svou měnovou politiku uvolňovat, americká centrální banka (Fed) naznačila další zvýšení úroků.

