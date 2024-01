Jak se vyhnout nevýhodným kurzům? Multiměnové účty umí platby i ve více jak 14 měnách

Multiměnové účty jsou zatím v nabídkách tuzemských bank docela vzácností. V současnosti je mají ve svém portfoliu jen dvě velké banky a třetí nabízí produkt jen tak na půl, který se tomu multiměnovému tak trochu blíží. Ostatní banky se k nabídce těchto typů účtů většinou ale vůbec nechystají. Uvažují o něm jen dvě další. Zjistili jsme, kde si multiměnový účet můžete v Česku vůbec sjednat a jaké jsou jeho výhody a nevýhody.

Pouze jedno číslo účtu a jedna karta pro 14 až 18 cizích měn včetně české koruny. To je jedna z hlavních výhod multiměnových účtů, které v současnosti v Česku nabízí pouze dvojice bankovních domů, a to konkrétně Raiffeisenbank, která díky naváznosti na eBanku multiměnu nabízí už 30 let a Komerční banka, která nový typ účtu avizuje od loňska. Třetí do počtu je Česká spořitelna, která sice klasický multiměnový účet sama v nabídce nemá, nabízí ale možnost využívat multiměnovou platební kartu s desítkou měn.

Ve srovnáním s běžným účtem a několika devizovými si musíte u multiměnového účtu pamatovat jen jediné číslo účtu i když máte na něm transakce v různých měnách. Zatímco u samostatných účtů v korunách, eurech a dalších měnách si musíte pamatovat pro každou měnu vlastní číslo účtu a ke každému pak zpravidla máte i jednu platební kartu s dalším číslem.

Další výhody multiměnových účtů

Každý, kdo často platí do zahraničí nebo naopak přijímá různé platby v cizích měnách, navíc vedle jednotného čísla účtu ocení i druhou hlavní výhodnou funkcionalitu, která mu umožňuje lépe řídit vlastní finance. Tou je bezesporu fakt, že každá platba je automaticky řazena do příslušné měnové složky podle typu měny a nedochází tak k převodu na koruny. Přijdou-li na účet koruny, zaúčtují se koruny, pokud ale dorazí třeba eura, zařadí se do eurové složky a obdobné to je i u dalších měn. Je už pak na samotném klientovi, jak s penězi v dané složce naloží, a na kterou měnu si je převede, i jestli je vůbec převádět chce.

„Pokud má klient aktivní měnovou složku, například pro platby kartou v zahraničí, platba je automaticky stržena z příslušné měnové složky. Stejný způsob platí i pro příchozí platby nebo odchozí platby – pokud je zjištěno, že příchozí platba je v jiné měně, klientovi je automaticky připsána na příslušnou měnovou složku. Stejně to pak probíhá u odchozích plateb,“ popisuje mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

A podobně to funguje i při platbách u obchodníků v cizí měně. Platíte sice jednou platební kartou, ale odpovídající suma se strhne právě ze zůstatku v měně, kterou platíte. Tedy pokud například platíte v rámci eurozóny, bude stržena platba v eurech, pokud platíte ve Velké Británii, bude stržena platba automaticky v librách. V případě, že v konkrétní měně není zůstatek dostatečně vysoký na úhradu platby, strhne se částka z hlavní měny nebo pak případně z dalších měn, uvádí také instrukce Komerční banky.

Další výhodu uvidíte na první pohled i ve smartbankingu, tedy v bankovní aplikaci přímo ve svém mobilu. Nejenže tam jsou přehledně zůstatky v jednotlivých měnách, ale i samotný účet a měny mezi sebou ovládáte jen na pár kliků v aplikaci.

Nevýhody multiměnových účtů

Podle oslovených bank je hlavní nevýhodou multiměnových účtů malý zájem klientů. Také proto se většina ostatních bank ani nechystá s tímto typem účtu přijít na trh. V plánu jej zatím má jen mBank a ČSOB zmiňuje jen monitorování situace.

Uváděný nezájem klientů je ale diskutabilní, protože i v Česku čím dál více lidí platí i přijímá platby v cizích měnách, a to navzdory tomu, že u nás se neplatí eurem a výrazná část populace je ostře proti jeho zavedení. Tarify v eurech si nicméně začínají nastavovat u svých předplatných například už i někteří influenceři.

Ve srovnání s běžnými účty, které jsou ve většině bank už zcela zdarma (pokud klient splní podmínky banky pro poskytování účtu zdarma), se mohou jevit jako zdánlivá nevýhoda i poplatky související s multiměnovými účty. Obě zmiňované banky je ale mají nastavené podle tarifu a využívání účtu. A i jednotlivé cizoměnové transakce jsou obvykle zpoplatněné podobně jako ty na devizových účtech.

Nevýhodou ale nepochybně je nulové úročení zůstatků. Podle obou bank se nejedná o spořicí ani termínované účty a zhodnocování tak není na místě. Na tuzemských devizových účtech to je však obdobné.

Co nabízí Raiffeisenbank

Aktuálně k jednomu multiměnovému účtu nabízí Raiffeisenban dvě karty a až 18 měn, a to v rámci tarifu Aktivní účet, který má měsíční poplatek 49 korun. Všechny platby a výběry klient nalezne v mobilním i v internetovém bankovnictví, kde může také provádět jednotlivé směny. Banka umožňuje neomezené množství multiměnových účtů. Od počtu dvou si lze další účet otevřít pouze přes pobočku. Na každém multiměnovém účtu je ovšem stále možné si aktivovat až 18 měn a mohou si jej sjednat i podnikatelé.

„Pokud má klient aktivní jakoukoli další měnovou složku než jen v korunách, získává tak možnost aktivovat si RB směnárnu, kde pak může směňovat mezi měnovými složkami opravdu výhodným kurzem až do objemu 40 tisíc korun za měsíc,“ upozorňuje Kaiseršotová a dodává, že poplatek za vedení RB směnárny je 39 korun měsíčně a lze ji využít nonstop po celý rok. RB směnárnu může ale klient ovládat pouze přes mobilní bankovnictví. Zahraniční platební styk umožňuje Raiffeisenbank v rámci jednorázových plateb, tedy jak SEPA platbu, tak i zahraniční platbu.

Nejvíce využívanou měnou kromě koruny je podle Kaiseršotové u multiměnových účtů euro a s velkým odstupem následuje americký dolar a britská libra.

Co nabízí Komerční banka

V rámci multiměnového účtu Komerční banka nabízí 14 měn, respektive 15 včetně české koruny. Sjednat tento typ účtu v tarifu Standard banka umožňuje už od 15 let a to i bez zákonného zástupce. Pro mladé klienty do 26 let je vedení u tohoto tarifu zdarma, jinak za měsíční poplatek 39 korun.

Počet multiměnových účtů, které je možné si zde sjednat, závisí od vybraného tarifu. U účtu Standard to je jen jeden, u Komfortu až tři a v případě Exlusive účtu jich může být až deset. Odstupňovaný je i počet platebních karet k účtu, kdy závisí na tarifu sjednaného účtu. Zatímco u Standardu můžete mít dvě, u toho nejvyššího Exclusive jich můžete mít až stovku. Stejně tak to je pak i poplatků i množství neomezených výběrů z bankomatů dle zvoleného tarifu.

Jak to je v České spořitelně

Česká spořitelna sice nenabízí klasický multiměnový účet, ale nabízí klientům možnost využívat kartu s multiměnovou funkcí v případě, že klient má alespoň jednu debetní kartu ke svému účtu (v korunách) a má alespoň jeden účet v cizí měně. Tato služba umožňuje klientovi jednou kartou, vydanou ke svému osobnímu nebo běžnému účtu, platit či vybírat hotovost ve více měnách. Ke svému korunovému účtu pak může klient podle Lukáše Kropíka připojit účty v celkem desítce měn. Multiměnová funkce k debetní kartě je přitom zdarma, pokud má klient Plus účet, účet Premier, účet Erste Private banking nebo podnikatelský účet a za 25 korun to je u klientů s účtem Standard.

Ke každému účtu, ke kterému lze službu sjednat, je možné multiměnu sjednat jen právě jednou a každý do služby zapojený účet v cizí měně může být připojen také pouze jedenkrát. Multiměnovou funkci k debetní kartě využívá podle Kropíka zhruba 88 tisíc klientů.

