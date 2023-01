Válka devastuje ukrajinskou ekonomiku. Obnova země bude stát biliony

Ukrajinská ekonomika loni kvůli ruské invazi předběžně klesla o 30,4 procenta. Dobrou zprávou je, že je to propad mírnější, než jaký předpokládaly odhady. Letos už se očekává růst, a to i díky štědré podpoře Západu.

Ukrajinská ekonomika loni kvůli dopadům ruské invaze podle předběžného odhadu klesla o 30,4 procenta. Uvedla to dnes ministryně hospodářství Julija Svyrydenková. Je to nižší pokles, než se očekávalo, avšak nejvýraznější od vyhlášení nezávislosti v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Informuje o tom agentura Reuters.

Kvůli ruské invazi musely na Ukrajině zavřít podniky a snížil se vývoz. Válka také znemožnila ekonomickou aktivitu v rozsáhlé části země a narušila pěstování zemědělských plodin i následnou sklizeň.

„Úspěch ukrajinských obranných sil na frontových liniích, koordinovaná práce vlády a podniků, nezlomný duch obyvatelstva a rychlost obnovy poškozených kritických infrastrukturních jednotek, a také systémová finanční podpora od mezinárodních dárců nám umožnily udržet ekonomickou frontu a pokračovat v pohybu směrem k vítězství," prohlásila Svyrydenková.

Ukrajinské ministerstvo hospodářství počítalo se snížením hrubého domácího produktu (HDP) za loňský rok o 33,2 procenta. O rok dříve ekonomika o 3,4 procenta vzrostla.

Světová banka předpověděla, že ukrajinská ekonomika za rok 2022 klesne o 35 procent. V letošním roce ale počítá s návratem k růstu, který odhaduje na 3,3 procenta. Banka zároveň předpokládá, že obnova země bude stát minimálně 349 miliard dolarů (7,9 bilionu korun).

