Prodeje letních dovolených jsou vyšší než loni, cestovky věští úspěšnou sezonu

Cestovní kanceláře očekávají úspěšnou letní sezonu, prodeje zpravidla překonávají loňský rok. Zájem se někde vrací i do stavu před koronavirovou pandemií. Češi aktuálně poptávají především Turecko, Řecko nebo Španělsko. Na prvních příčkách se ale tradičně drží také Chorvatsko. Letní zájezdy proti loňsku podražily zhruba o desetinu.

"Dosavadní prodeje jsou zatím velmi silné a výrazně převyšují stejné období z loňského roku, který byl pro cestovní kanceláře velmi povedený," řekl mluvčí CK Alexandria Petr Šatný. V hledáčcích klientů je podle něj například Bulharsko. "U Bulharska, které vždy patřilo k levnějším destinacím, má vliv na letošní velký zájem poměrně nízký růst cen. A i let sem je navíc krátký, necelé dvě hodiny, takže také zdražení letecké dopravy má na celkovou cenu zájezdu menší vliv než u destinací, kam let trvá déle," řekl Šatný.

Cena za letní dovolenou je podle něj meziročně vyšší o pět až deset procent. Zdražily především letenky a energie, inflace ale dohnala i samotné hoteliéry, dodal. Díky silné koruně se však růst cen podařilo udržet na rozumné úrovni, uvedl.

V CK Travel Family jsou některé hotely na léto již vyprodané, řekla ředitelka Blanka Hrubá. Do Chorvatska podle ní tento rok vyrazí o 13 procent více klientů než loni. V případě Černé Hory, Albánie, Malty nebo Kypru počet naroste asi o desetinu, uvedla. Zájezdy v CK Travel Family podle Hrubé podražily maximálně o 12 procent. Například za Chorvatsko rodiny zaplatí v průměru do 40 tisíc korun, řekla. "Co se týká Řecka a řeckých ostrovů, tam se ceny za rodinnou dovolenou zvýšily celkově o 6000 až 8000 korun," doplnila.

Ceny i nároky Čechů rostou

Prodeje letních zájezdů v CK Fischer se proti loňsku zvedly o desítky procent. "Minulý rok pro nás byl přitom ve všech ohledech rekordní," řekl mluvčí Jan Bezděk. V popředí zájmu se drží Egypt, Tunisko nebo Spojené arabské emiráty. Meziročně se zvýšila i průměrná útrata, a to asi o desetinu, uvedl. "Je to dáno nejen tím, že se ceny zájezdů mírně zvýšily, ale také tím, že nároky Čechů na dovolenou rostou. Nejčastěji poptávají kvalitní čtyř a pětihvězdičkové hotely s all inclusive stravou, ideálně přímo na pláži," dodal.

Čedok za letošní první čtvrtletí prodal dvojnásobek zájezdů v předprodejích než loni ve stejnou dobou, uvedla mluvčí Kateřina Pavlíková. "Zájem tak překonává jak poptávku za loňský rok, tak i tu v porovnaní s předchozími lety, tedy i před pandemií," dodala. Nejvýhodněji rodiny s dětmi letní dovolená vyjde v Bulharsku, Egyptě a Turecku, uvedla. V případě leteckého zájezdů do Chorvatska se cena za last munute nabídku může dostat na 11 tisíc až 12 tisíc korun za osobu, řekla.

Dvojnásobný zájem proti loňsku pozoruje i cestovní agentura Invia. Letošní letní sezona by mohla dokonce překonat tu předcovidovou z roku 2019, řekla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. U klientů podle ní vede především Španělsko nebo Itálie. Zájezdy v předprodejích šly tento rok na odbyt více v lednu a únoru, loni to byl naopak březen a duben, dodala.

CK Blue Style musela letos kvůli vysoké poptávce navýšit kapacity do všech destinací, řekla mluvčí Ilona Topolová. Klienti podle ní čím dál častěji jezdí do těch oblastí, kde lze kombinovat odpočinek s vodními sporty nebo turistikou. jako je například Mallorca nebo Madeira. Zájezdy CK zdražila o pět až sedm procent, doplnila.