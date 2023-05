Chorvati využili eura a razantně zdražili. Týdenní ubytování ve Splitu vyjde i na 55 tisíc korun

Chorvatsko tradičně patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace českých turistů. Loni jich na jadranskou riviéru zavítalo 850 tisíc. A podobně tomu bude pravděpodobně i letos, navzdory tomu, že dovolená se tam Čechům prodraží.

Letošní dovolená na chorvatském pobřeží Jaderského moře bude výrazně dražší než v předchozích sezónách. Potraviny v březnu zdražovaly v Chorvatsku meziročně o zhruba sedmnáct procent, o 30 procent pak ubytování v soukromí, píše chorvatský server Poslovni Dnevnik.

Zatímco loni apartmán na vrcholu letní sezóny vyšel na 60 eur za noc, letos to bude o zhruba dvacet eur víc. Při 10denním pobytu si tak Češi připlatí 200 eur, v přepočtu necelých pět tisíc. Například za týden v apartmánu v turisticky oblíbeném Splitu zaplatí čtyřčlenná rodina na serveru Booking.com přes 45 tisíc korun, na ostrově Murter poblíž Šibeniku pak o deset tisíc méně.

Výrazně vyrostly i ceny v pohostinství. Podle chorvatského serveru hr.index o 10 až 80 procent. Výrazně se to samozřejmě liší dle lokalit. Nejdráž je ve střední Dalmácii nebo Istrii. Například ve Splitu jadranská specialita grilované kalamáry vyjdou na 850 korun.

Chorvatské zájezdy zdražily nejvíc

Meziročně zdražují i zájezdy organizované cestovními kancelářemi, ve srovnání s dalšími vyhledávanými destinacemi jako Řecko nebo Egypt nejvýrazněji, a to o 14 procent. Na opačném pólu je ale Tunisko, kam se zájezd oproti loňsku prodražil jen o tři procenta.

Ani rekordní zdražování se ale zatím nepropisuje do počtu cizinců, kteří mají v plánu do Chorvatska vyrazit. Tamní hoteliéři a podnikatelé v pohostinství očekávají rekordní sezonu. Jen z Česka by mohlo přijet na pláže Jadranu dorazit až milion lidí.

„Slabší tempo zdražování v Chorvatsku a nejvýhodnější kurz koruny vůči tamní měně za posledních patnáct let jsou klíčovými ekonomickými důvody, proč Češi letos v rekordním počtu míří právě do Chorvatska,“ dodává analytik Lukáš Kovanda.

Chorvati využili eura a razantně zdražili

Už loni si turisté u Jadranu zažili první vlnu zdražování, stejně jako další země i Chorvatsko trápila rekordní inflace. Ta vyšplhala už ke 12 procentům. Nynější ještě dramatičtější nárůst víceméně souvisí jen s přijetím eura. Vstup do eurozóny totiž někteří chorvatští hoteliéři a podnikatelé v cestovním ruchu využili a k ceně poskytovaných služeb či ubytování si přidali něco nad rámec reálného navýšení nákladů.

Je tu však jeden faktor, který bude mírnit razantní dopad na peněženky turistů z tuzemska, a tím je silná koruna. Díky tomu, že koruna je vůči euru nejsilnější za posledních téměř 15 let, může na dovolené čtyřčlenná rodina ušetřit i několik tisíc.

