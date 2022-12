Hypoindex: Úrok u hypoték už dosáhl vrcholu

Hypoteční sazby podle Fincentrum Hypoindexu v prosinci stagnují. Průměrná nabídková sazba činí 6,34 procenta ročně. Poptávka po úvěrech na bydlení ale s koncem roku tradičně uvadá a při nynějších úrocích to platí dvojnásob. Ti co můžou, pořízení hypotéky odkládají.

„Konec roku se tradičně nese ve znamení poklesu hypoteční poptávky a nejinak je tomu letos. Klienti aktuálně na nákup nemovitosti nespěchají a odkládají ho na příští rok. Do konce roku tak očekáváme ještě další pokles,“ říká Vojtěch Prokop, marketingový ředitel Zaloto, největšího hypotečního tržiště v ČR.

Kdo nemusí, ten si hypotéku za současných podmínek nesjednává, výjimkou jsou případy refinancování. A ačkoli návrat k hypotečním sazbám pod dvě procenta, kde se držely ještě loni v květnu, je podle hypotečních expertů v příštím roce nereálný, k nějakému poklesu by přeci jen dojít mohlo.

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu po listopadovém nárůstu o 11 bazických bodů vzrostla v posledním měsíci letošního roku pouze o tři bazické body a k 5. prosinci činila 6,34 procenta ročně.

Úrok u hypoték zdolal vrchol

„Velmi drobnou korekci této nabídkové sazby má za následek úprava sazeb u jedné z menších bank. I nadále se tak můžeme bavit o stagnaci úrokových sazeb, za kterým stojí především Česká národní banka (ČNB), která si i přes nátlak na úpravu sazeb, i nadále stojí za svými nedávnými prohlášeními,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let dnes činí 23 274 korun.

V posledních dvanácti měsících rostla měsíční splátka v průměru zhruba o 550 korun měsíčně, výjimkou byly mírné poklesy v září a v říjnu, kdy výši sazeb ovlivnily slevové akce bank. „Prosincová měsíční splátka tak s růstem o 46 korun v porovnání s nárůsty v posledním roce stagnuje,“ dodal Sýkora. A ne jinak by tomu mělo být v příštích měsících. Základní úroková sazba ČNB totiž zůstává už od července, kdy se guvernérem stal Aleš Michl, beze změny.

„Sazby jsou již na úrovni, která tlumí hospodářskou aktivitu,“ řekl koncem listopadu Michl. Jejich další zvýšení by podle něj mohlo prohloubit recesi. Sazby by proto mohly zůstat na sedmiprocentní úrovni i po prosincovém měnověpolitickém jednání. Jejich další směřování bude záležet především na vývoji inflace.

„Hypoteční sazby jsou s největší pravděpodobností na svém vrcholu a pokud se budou měnit, tak už jen asi v rámci kosmetických úprav způsobených jednotlivými bankami v rámci konkurenčního boje,“ míní Sýkora s tím, že v příštím roce můžeme očekávat spíše stagnaci úrokových sazeb.

