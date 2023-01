Rekordní pokuta za předčasné splácení hypoték. UniCredit zaplatí osmimístnou částku

UniCredit Bank dostala od České národní banky pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky. Přestupek proti zákonu o spotřebitelském úvěru se týkal skoro 1500 klientů, kterým banka nesnížila úrokové náklady o celkem 42,37 milionu korun. Vyplývá to z rozhodnutí ČNB, na které upozornil server Peníze.cz. Podle něj jde o zatím nejvyšší sankci kvůli poplatkům za předčasné splacení.

Centrální banka zahájila kontrolu v UniCredit Bank na základě podnětů klientů. V polovině loňského července ČNB rozhodla, že je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vinna tím, že u 1497 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, nesnížila celkové náklady těchto úvěrů o úrokové náklady ve výši 42,4 milionu korun. Rozhodnutí se týká klientů, kteří o předčasné splacení hypotéky žádali mezi 8. březnem 2019 a 4. prosincem 2020.

Banka rozhodnutí ČNB respektuje

Rozhodnutí ČNB ukládá bance zaplatit desetimilionovou pokutu do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí, které podle webu Peníze.cz nastalo v polovině loňského prosince. Na dotaz serveru, zda UniCredit Bank pokutu zaplatila, řekl její mluvčí Petr Plocek, že rozhodnutí regulátora banka vždy respektuje.

Toužebné čekání na návrat levných hypoték. Realitní trh zamrznul a jeho oživení se zatím odkládá Reality Hlavním mottem realitního trhu bude v příštím roce především vyčkávání, a to především na snížení úrokových sazeb ČNB. Pak by měly začít zlevňovat hypotéky a mohlo by začít oživení nemovitostního trhu, míní experti oslovení redakcí newstream.cz. Petra Jansová Přečíst článek

Za obdobný prohřešek u předčasného splacení hypotéky ČNB loni v létě potrestala pokutou 7,5 milionu korun Komerční banku. Počátkem loňského roku dostala pětimilionovou pokutu za podobné pochybení stavební spořitelna Modrá pyramida, která patří do skupiny Komerční banky.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru má spotřebitel v případě předčasného splacení úvěru právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by musel platit v případě, že úvěr nebyl předčasně splacen. Věřitel, například banka, pak má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s předčasným splacením vzniknou. Jejich výše ale může být předmětem sporů.

Podle připravované novely zákona by si banky nově mohly za předčasné splacení účtovat řádově i desítky tisíc místo dosavadních stovek korun, upozorňuje web Peníze.cz. Ministerstvo financí chce návrh předložit vládě v letošním roce.

Kdo dá víc. Velké srovnání termínovaných účtů. Rekord je devítiprocentní sazba Money Nejlepší termínovaný účet už má i v Česku devítiprocentní sazbu. Většina sazeb se ale pohybuje mezi pěti až šesti procenty. Na současnou inflaci nestačí ovšem ani ten devítkový. Je ale stále lepší uložit volné peníze tam, než je nechat na běžném účtu bez zhodnocení. Pozor ale na podmínky jednotlivých finančních ústavů, čím vyšší sazba, tím složitější podmínky, platí často. Podívejte se na podrobnou srovnávací tabulku všech účtů. Věra Tůmová Přečíst článek

Aktuální sazby spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách letos pomalu, ale jistě neustále rostou. Od loňského prosince do současnosti se více jak zdvojnásobily, v těch nejlepších sazbách jsou už dokonce trojnásobně vyšší. Ty nejlepší nabízejí malé banky a kampeličky. Souvisí to s rostoucí inflací a následným zvyšováním základní úrokové sazby České národní banky (ČNB), která se tak pokoušela rozjetou inflaci přibrzdit. Od léta pak začaly tuzemské banky zvedat sazby i kvůli hrozící speciální dani z mimořádných zisků. Které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok? Věra Tůmová Přečíst článek