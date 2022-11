REPORTÁŽ: Turisté se vracejí do Las Vegas, a to je problém

Světová metropole hazardu se po covidovém kolapsu opět plní. Jenže chybí ti nejbonitnější návštěvníci a stejně tak zaměstnanci. To hotelům na slavném, neony posetém Stripu znemožňuje vyrovnat se s náporem návštěvníků.

Reklama

S blížícím se závěrem roku začíná Las Vegas hodnotit letošní sezonu. Počty turistů v mekce hazardu a hříchu se již blíží předpandemickým úrovním, zatím tam ale ještě nejsou. To je podle představitelů cestovního ruchu v Las Vegas úkol pro příští rok. Ten letošní byl podle nich, a řady čísel, úspěšným.

Je ale opravdu co slavit? Na město závislé na (zahraničním) turismu dopadla koronavirová pandemie velmi tvrdě. Takzvaný Strip, tedy pulzující část Las Vegas Boulevardu, se táhne po téměř sedm kilometrů a z obou stran je lemován hotely s kasiny a tisíci pokoji. S příchodem lockdownu v březnu 2020 turistický ruch přes noc utichl. Hotely musely zavřít. Často i propustit zaměstnance. Někteří z nich si našli práci v jiném sektoru a vracet se nechtějí.

Lufthansa (ne)zakazuje AirTagy v zavazadlech Názory Zdá se, že německý vlajkový dopravce Lufthansa sám neví, zda jsou lokalizátory od společnosti Apple v jejich zavazadlech povoleny či nikoliv. V posledních dnech si protiřečí ve své komunikaci. Že by u německé firmy nevěděla pravá ruka, co dělá ta levá? Zdeněk Pečený Přečíst článek

To je problém i dnes. Turisté se do města sice pomalu vracejí, ale ve městě kasin je bolestně cítit nedostatek zaměstnanců. Řada restaurací, jako jsou slavné lasvegaské bufety, zůstávají zavřené, nebo otevírají pouze o víkendu. Při check-inu v hotelu je potřeba se obrnit trpělivostí. Půlhodinové čekání u prioritních přepážek není nic výjimečného. „Je nás tu málo, všichni musejí čekat. Vraťte se do fronty,“ odsekává recepční hotelu Aria naštvanému hostu u prioritní přepážky. Ten host tu přitom ročně utratí tisíce až desetitisíce dolarů, jinak by neměl tu zlatou kartu, díky které může využít přednostní přepážky.

Reklama

Pořád málo

Ceny šly nahoru a kvalita upadla. Hotely rostoucí ceny obhajují nutností zvýšit zaměstnancům platy. Je to trochu začarovaný kruh. Zatím se totiž nezdá, že by se se zájemci o práci roztrhl pytel. Hoteloví hosté už za jeden americký Budweiser u bazénu zaplatí 300 korun. To je minimálně šestinásobek maloobchodní ceny.

Bylo by to ok, kdyby tato marže sloužila k férové mzdě barmana. Tak to ale asi není, protože je potřeba k této ceně přidat ještě alespoň 20 procent spropitného. Za co, když si pro pivo dojdete sami na bar? No přece protože ze spropitného ten barman žije. Skoro nic mu hotel neplatí.

V Hollywoodu nefrčí jen novostavby. Američané umějí i pěkně rekostruovat Enjoy Spojené státy mají pověst ve své zálibě ve věcech na jedno použití. To platí i pro domy. V oblasti Los Angeles je většina výstavních domů novostavbami, které nahradily předchozí domy. Pár budov, často z poloviny minulého stoletím, se ale místo zboření dočká citlivé rekonstrukce. Zdeněk Pečený Přečíst článek

V srpnu navštívilo Las Vegas téměř 3,2 milionu lidí, to je sice o šest procent více než ve stejném měsíci vloni, ale o 11 procent méně než v srpnu 2019. Právě rok 2019 je jakýmsi barometrem zotavení cestovního ruchu, protože to byl poslední celý rok, kdy nedošlo k žádným omezením souvisejících s koronavirem.

Ačkoli Las Vegas v loňském roce přivítalo více než 32 milionů návštěvníků, určité segmenty – včetně mezinárodních turistů či kongresových návštěvníků – stále zaostávají za čísly z roku 2019. Tehdy Las Vegas navštívilo 42 milionů turistů. Čím dříve se tak stane, tím lépe pro město a region, které jsou silně závislé na přijmech z turismu.

Chybí majetní Asiaté

„Ohledně domácích návštěvníků jsme se z covidu zotavili až příliš,“ nechal se slyšet Steve Hill, generální ředitel Las Vegas Convention and Visitors Authority. „Ještě máme co dohánět u mezinárodních turistů, ale to je z velké části kvůli pomalému otevírání v Asii.“

Hill naráží na skutečnost, která je v místních resortech cítit. Amerických turistů je tu více než bývalo zvykem. To mění celkovou atmosféru v hotelích. Pro místní podnikatele je navíc problém, že řada domácích návštěvníků má hluboko do kapsy, takže ekonomiku největšího nevadského města příliš nepodpoří. Pro řadu Američanů je víkendový výlet do Las Vegas jedinou dovolenou za celý rok.

V roce 2019 do Las Vegas přijelo zhruba 5,8 milionu, tedy 14 procent, návštěvníků ze zahraničí. V loňském roce podíl zahraničních turistů klesl na pouhá tři procenta.

Zpět o 12 let

Za prvních osm měsíců tohoto roku Las Vegas hlásilo 25,2 milionu návštěvníků, dá se tedy očekávat, že loňských 32 milionů letos bez problémů padne. Pokud počty návštěvníků nepadnou pod měsíční průměry, mohlo by město rok 2022 zakončit s více než 37 miliony návštěvníků. To by bylo zhruba tolik, kolik jich přijelo v roce 2010.

Místní hotely a další podnikatelé žijící z turismu vyhlížejí bonitní mezinárodní klienty, ti pokud se včas nevrátí, ocitne se Las Vegas na sestupné spirále.

Produkce vína v EU letos stoupne, hlavně díky Francii Money Světová produkce vína v letošním roce klesne mírně pod loňskou úroveň. Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) odhaduje, že produkce bude zhruba jedno procento pod loňským objemem 262 milionů hektolitrů. Bude také pod průměrem za posledních 20 let. V EU ale stoupne o dvě procenta. ČTK, duk Přečíst článek

Ředitel Skanska Reality: Dřevo a „recyklovaný“ jsou materiály budoucnosti, stejně jako udržitelná výstavba Reality Proč se mezinárodní developerská společnost Skanska přihlásila k udržitelnosti? Jaké materiály pro výstavbu svých projektů nejenom v Česku využívá? A je téma zeleného stavění důležité i pro tuzemské zákazníky? Nejenom o tom hovořil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitního Clubu. nst Přečíst článek

Úspěch české diplomacie. USA a Nizozemsko zaplatí renovaci českých tanků pro Ukrajinu Politika Spojené státy a Nizozemsko společně zaplatí renovaci 90 českých tanků T-72B pro ukrajinskou armádu. Oznámila to mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová. Nizozemské ministerstvo obrany uvedlo, že na renovaci českých tanků vydá 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun) a Ukrajině navíc poskytne těžkou vojenskou techniku. Americká část výdajů spadá do nově oznámené vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 400 milionů dolarů (9,8 miliardy korun). ČTK Přečíst článek