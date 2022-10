Lufthansa (ne)zakazuje AirTagy v zavazadlech

Zdá se, že německý vlajkový dopravce Lufthansa sám neví, zda jsou lokalizátory od společnosti Apple v jejich zavazadlech povoleny či nikoliv. V posledních dnech si protiřečí ve své komunikaci. Že by u německé firmy nevěděla pravá ruka, co dělá ta levá?

Během posledních dní se objevila řada spekulací, že německá aerolinka Lufthansa v odbavené bagáži zakazuje zařízení AirTag od společnosti Apple, které umožňuje určit polohu ztraceného zavazadla. A že těch zavazadel letos evropští přepravci poztráceli doslova hromady. Americký magazín Airways přišel s tvrzením, že pro něj mluvčí Lufthansy – bez uvedení jména této osoby – tyto zprávy vyvrátil a sledovače zakázány nejsou.

Německý vlajkový dopravce prý AirTagy nezakazuje, jemně se ale odkazuje na obecná pravidla Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Při jejich doslovném (=německém) výkladu se dá dopídit k tomu, že podle stávajících pravidel IATA je AirTag elektronickým zařízením a taková mohou být v odbavených zavazadlech přepravována pouze vypnutá. Proto Lufthansa trvá na tom, že AirTag může v kufru být pouze s vyjmutou baterií, takový je ale cestujícímu k ničemu. Do doby, než IATA přistoupí k nějaké konkrétnější specifikaci toho, co je AirTag či obdobná sledovací zařízení na bázi wifi a Bluetooth, podobné dohady o to, zda jsou to zařízení na úrovni mobilního telefonu, neutichnou.

V německé aerolince ale jedna ruka neví, co dělá (říká) ta druhá. Oddělení péče o zákazníky Lufthansy, které řeší dotazy cestovatelů na sociálních sítích, totiž tvrdí něco jiného než tiskový mluvčí. „Ahoj Davide, Lufthansa zakazuje aktivované AirTags ze zavazadel, protože jsou klasifikovány jako nebezpečné a je třeba je vypnout./Mony,“ objevilo se dnes na oficiálních twitterovém účtu Lufthansy.

Proč se ale u problémů se sledovacími zařízeními v odbavených zavazadlech stále skloňuje jméno Lufthansy? Proč stejný postup nezavádějí také jiní dopravci? Otrávení cestující na internetových fórech nabídli pár vysvětlení. „Je to od nich tak neuvěřitelně německé. Pokud si dokážou vyložit nějaké pravidlo jen vzdáleně ve svůj prospěch, udělají to. Zcela nevymahatelné, nelogické a nepřátelské vůči zákazníkům. Ale bavíme se tady o Lufthanse, takže žádné překvapení,“ napsal uživatel Darin.

Vymahatelnost takového zákazu je opravdu špatná, řada odbavených zavazadel, která Lufthansa přebírá, navíc lidé odbavují u jejich partnerských aerolinek jako jsou Singapore Airlines, Thai či United. Od Lufthansy by bylo pošetilé doufat, že tyto aerolinky budou kvůli nim svým zákazníkům říkat, že z AirTagů si musejí vyndat baterie.

Lufthanse jde o něco jiného. Oni vědí, že nám nezabrání nechávat si v odbavených kufrech zapnuté AirTagy s novými bateriemi. Také vědí, že AirTag je tvrdým důkazem toho, že nezvládají najít ztracená zavazadla lépe než samotní - jimi postižení - zákazníci.

Jakmile ale váš kufr ztratí, můžete zapomenout na to, že jim budete říkat, že díky svému lokalizátoru vidíte, že kufr už tři dny leží v Římě, zatímco vy jste letěli z Madridu přes Mnichov do Prahy. Jakmile totiž přiznáte, že tam ten AirTag je, máte na krku porušení přepravních podmínek, protože jste přepravovali „nebezpečný předmět“ a dopravce tak zbavujete jakékoliv odpovědnosti za vaše kufry.

