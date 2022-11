Úspěch české diplomacie. USA a Nizozemsko zaplatí renovaci českých tanků pro Ukrajinu

Spojené státy a Nizozemsko společně zaplatí renovaci 90 českých tanků T-72B pro ukrajinskou armádu. Oznámila to mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová. Nizozemské ministerstvo obrany uvedlo, že na renovaci českých tanků vydá 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun) a Ukrajině navíc poskytne těžkou vojenskou techniku. Americká část výdajů spadá do nově oznámené vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 400 milionů dolarů (9,8 miliardy korun).

Stroje budou pocházet ze zásob českého obranného průmyslu, nikoliv ze zásob české armády. Hodnota kontraktu je přibližně 90 milionů dolarů (2,2 miliardy korun). Prvních 26 strojů by Ukrajina měla dostat ještě před koncem letošního roku.

Česko nebude stát oprava ani korunu

Podle mluvčího českého ministerstva obrany Jiřího Táborského český úřad jednání zaštiťoval v roli koordinátora a zprostředkovatele. Česká republika se na transakci finančně nepodílí, uvedl mluvčí.

„Spolupráce vznikla na základě šesti jednání Ukrajinské obranné kontaktní skupiny, srpnové dárcovské konference v Kodani a zářijového setkání národních zástupců pro vyzbrojování," uvedla ve společném prohlášení ministerstva obrany USA, Česka a Nizozemska.

„Každopádně jde o obrovský úspěch mezinárodních jednání s cílem pomoci Ukrajině," dodal Táborský.

Na kontraktu se bude podílet Czechoslovak Group

Která česká firma tanky na Ukrajinu dodá, úřady nezveřejnily. Podle informací ČTK bude do kontraktu zapojen holding Czechoslovak Group (CSG).

„Jsem vděčný České republice, Nizozemsku a Spojeným státům. Děkuji, přátelé, za vaši neochvějnou soudržnost s Ukrajinou," napsal v reakci na oznámení o dodávce tanků ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na svém Twitteru.

Česká republika a české zbrojní firmy se zapojovaly do dodávek Ukrajiny od počátku ruské agrese, tedy od konce letošního února. Česko ze svých zásob darovalo vojenské vybavení a zbraně za asi 4,5 miliardy korun.

Spojené státy Ukrajině od začátku ruské invaze poskytly ve vojenské, humanitární a finanční pomoci 18,2 miliardy dolarů (asi 447 miliard korun).

Dnes oznámená americká pomoc Ukrajině zahrnuje kromě financování obnovy 45 českých tanků také například zakázku na 1100 kusů létající munice Phoenix Ghost, tedy dronů, které po dopadu na cíl explodují, 40 vojenských motorových člunů a další položky, uvedl Pentagon.