Vztahy mezi USA a Běloruskem se oteplují. Trump okamžitě ruší sankce na potaš
Americký prezident Donald Trump rozhodl o okamžitém ukončení sankcí na běloruský potaš. Zprávu, kterou cituje agentura Bloomberg, přinesla běloruská státní tisková agentura Belta, jež se odvolává na zvláštního amerického zmocněnce Johna Coalea.
Coale o víkendu v běloruské metropoli Minsku podle Belty také uvedl, že Spojené státy nakonec mohou zrušit veškeré své sankce namířené proti Bělorusku. To přitom představuje stěžejního spojence Ruska, a to i během probíhající války na Ukrajině. Roku 2022 Bělorusko umožnilo ze svého území Rusku Ukrajinu napadnout.
Bělorusko je druhým až třetím největším světovým producentem potaše, tedy uhličitanu draselného. Druhou příčku si vyměňuje s Ruskem, citelně větším producentem je už pouze Kanada. Potaš představuje klíčovou surovinu užívanou jako hnojivo, při výrobě skla nebo také v textilním či papírenském průmyslu. V době zavedení sankcí Bělorusko zodpovídalo za zhruba pětinu globálního vývozu potaše.
Co sám zavedl, to nyní ruší
Spojené státy přitom společně s dalšími ekonomikami, včetně EU, zavedly dané sankce na Bělorusko už v roce 2020, tedy ještě za vlády první Trumpovy administrativy, v reakci na tamní evidentně zmanipulované prezidentské volby. Posléze je rozšířily i v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy tím zkomplikovaly život též Číně. Ta totiž představuje velkého dovozce potaše a sankce znemožnily jeho vývoz z Běloruska přes jediný litevský námořní přístav v Klaipédě. Od té doby využívá Bělorusko k vývozu potaše Rusko, což vztah obou zemí upevňuje.
Ukončení mezinárodních sankcí na Bělorusko by tak potenciálně pomohlo také Číně, byť je nepravděpodobné, že EU bude v rušení sankcí vůči Bělorusku Spojené státy následovat.