Trump cly tvrdě zasáhl Švýcary. Ti si ho nyní chtějí udobřit

Švýcarsko hodlá pokračovat v jednáních se Spojenými státy o clech, a to i po stanoveném termínu 7. srpna, a je připraveno učinit atraktivnější nabídku. Po krizovém zasedání to oznámila švýcarská vláda. Rozhodnutí přichází v době, kdy odborníci varují, že nově oznámené 39procentní clo na dovoz švýcarského zboží do USA by mohlo vyvolat recesi švýcarské ekonomiky, informuje agentura Reuters.

Švýcarská vláda uvedla, že je připravena předložit atraktivnější nabídku, která zohlední obavy americké administrativy, a chce usilovat o zmírnění současné celní situace. Žádné bližší informace ohledně své nabídky vláda neuvedla. Dodala pouze, že v současnosti neuvažuje o žádných protiopatřeních.

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že na švýcarské zboží vstupující od 7. srpna do USA se bude vztahovat clo 39 procent. Tímto oznámením Švýcary velmi překvapil. Americké clo tak zasáhlo Švýcarsko silněji než většinu ostatních předních obchodních partnerů USA, jako je Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea, kterým se podařilo vyjednat 15procentní clo.

Pracovní místa v ohrožení

Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a clo by jí mohlo způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že jsou ohroženy desítky tisíc pracovních míst. Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje a čokoládu.

Bílý dům v pátek uvedl, že k vysokému clu přistoupil proto, že Švýcarsko podle něj odmítlo učinit významné ústupky zrušením obchodních bariér. Švýcarští průmyslníci i politici ale mají problém s pochopením těchto argumentů.

Švýcarsko mělo se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion korun). Švýcarská prezidentka Karin Kellerová-Sutterová ale minulý týden v pátek agentuře Reuters řekla, že Švýcarsko poskytlo americkým výrobkům prakticky bezcelní přístup na svůj trh a že švýcarské společnosti uskutečnily důležité přímé investice v USA.

Kvůli oznámenému vyššímu clu švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin o víkendu uvedl, že vláda je ochotna svou nabídku americké administrativě přehodnotit. Mezi možnými variantami je podle něj nákup zkapalněného zemního plynu (LNG) nebo další investice švýcarských firem v USA.