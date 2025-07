Trump hrozí cly, EU hledá kompromis na poslední chvíli

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes odpoledne ve Skotsku setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který tam přiletěl na čtyřdenní soukromou návštěvu. Očekává se, že se jejich jednání bude týkat obchodních vztahů mezi EU a Spojenými státy a toho, jak zabránit obchodní válce.

Šéf Bílého domu již dříve prohlásil, že šance na uzavření dohody jsou podle něj 50 na 50 a zmínil 20 bodů, které zatím uzavření dohody brání, blíže je ale neupřesnil.

Takzvaná principiální dohoda, tedy o základních bodech, byla podle všeho už na spadnutí na začátku července. Jednal o ní eurokomisař Maroš Šefčovič s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem. V sobotu 12. července však Trump v překvapivém dopise Bruselu oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou třicetiprocentní cla na zboží z EU. A veškerá jednání se rozběhla nanovo.

Představitelé a diplomaté EU ve čtvrtek uvedli, že rámcová dohoda o obchodu by mohla být uzavřena tento víkend. Pravděpodobně bude zahrnovat základní clo 15 procent na veškeré evropské zboží dovážené do USA a 50 procent na evropskou ocel a hliník. Trump přitom dosud hrozil tím, že bez dohody na zboží z EU uvalí Washington od 1. srpna clo 30 procent. Může také dojít k průlomu ohledně dohody o farmaceutických výrobcích, která by stanovila clo 15 procent pro export. K jednáním Trumpa s von der Leyenovou, která se zřejmě uskuteční v Turnberry na západě Skotska, se podle médií připojí mimo jiné Šefčovič. Dorazit má i Lutnick a americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer.

EU ale souběžně připravila také protiopatření, kdyby dohoda ohledně cel nakonec dojednána nebyla. Zástupci členských států EU tento týden podpořili poplatky na americké zboží v hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu korun). Protiopatření ze strany EU by měla začít platit zčásti od 7. srpna, zčásti o měsíc později. Zástupci EU však zdůrazňují, že prioritou jsou jednání s USA a dosažení dohody.

Británie letos v květnu jako první uzavřela dohodu o snížení cel s USA. Dohoda potvrdila kvóty a celní sazby na britské automobily a zrušila cla na britský letecký průmysl. Ponechala také v platnosti cla na ocel. V pondělí se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem, podle agentury Reuters se očekává, že Starmer bude usilovat snížení cel na ocel.

